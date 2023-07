Il nuovo smartphone rugged di punta AGM G2 Guardian è stato sviluppato dalla nota azienda, e il produttore ha deciso di lasciare tutti i suoi concorrenti a bocca aperta aggiungendo una telecamera monoculare termica a lungo raggio, capace di individuare oggetti in movimento da distanze fino a circa 1 Km.

Inoltre, la telecamera consente di rilevare la temperatura delle persone o degli animali e sembra che l’AGM G2 Guardian possa individuarli addirittura fino a circa 400 metri, il che è piuttosto impressionante, soprattutto per uno smartphone. Sicuramente rappresenta un notevole miglioramento rispetto al modello di punta precedente, il Glory Pro, ma chi ha effettivamente bisogno di una telecamera monoculare termica? Sicuramente gli escursionisti e in generale le persone che amano le avventure all’aria aperta, trarrebbero vantaggio da questo dispositivo.

Inoltre, non dimentichiamo che l’AGM G2 Guardian è effettivamente un rugged phone robusto e il produttore si è assicurato di mantenere il look caratteristico dei modelli precedenti. Quindi, aspettatevi il grande altoparlante circolare incorporato sul pannello posteriore e oltre alla telecamera termica, ci sono altre quattro telecamere, tra cui la visione notturna infrarossa e una fotocamera macro.

Design e materiali:

Abbiamo notato che alcuni produttori hanno compiuto importanti passi verso l’assicurarsi che i loro smartphone rugged non spicchino particolarmente accanto ai telefoni regolari, ma AGM si rivolge a una categoria di persone diversa. Ovvero coloro che desiderano utilizzare il proprio device per martellare chiodi. E sì, l’AGM G2 Guardian è decisamente appariscente e robusto, con dimensioni di 17.7 x 8.5 x 2.5 cm, quindi è effettivamente più spesso e alto del Glory Pro.

AGM G2 Guardian pesa circa 405 g, rendendolo più pesante del Glory Pro, ma perfettamente in linea con gli altri concorrenti con queste caratteristiche. Se lo mettete in tasca, assicuratevi di avere una cintura robusta perché cercherà di tirarvi giù i pantaloni. Dopotutto, l’AGM G2 Guardian vuole stare più nella cassetta degli attrezzi o nella borsa da viaggio che in tasca. Il telaio e il pannello posteriore sono solidamente realizzati e non c’è alcuna possibilità che pieghi questo dispositivo.

Come accennato in precedenza, sul retro dell’AGM G2 Guardian troviamo il grande altoparlante circolare incorporato, un tocco di stile che non passerà inosservato, ma forse rende il device poco pratico. Non si riesce mai a posizionare il device perfettamente sul tavolo. Inoltre, lo speaker viene attutito quando il dispositivo è appoggiato sul retro e, quando è sul davanti, è molto forte, ma non sempre molto chiaro (dipende dall’ambiente circostante). La buona notizia è che la griglia dello speaker è in metallo e intorno ad essa, c’è la fotocamera Macro da 2 megapixel insieme al foro di equilibrio della pressione dell’aria, il sensore principale da 108 megapixel e il flash LED.

Accanto a essi si trova la star dello show, la telecamera termica e la telecamera infrarossi con il LED IR nascosto sotto la copertura di plastica. Un po’ più in basso lungo il pannello posteriore ci sono due pin per la custodia di ricarica opzionale. In cima all’AGM G2 Guardian, sul telaio, c’è la torcia dedicata e un microfono. Sul lato posteriore, per mantenere l’aspetto impermeabile dello smartphone, AGM ha aggiunto una copertura in silicone che, una volta rimossa, rivelerà la porta di ricarica di tipo C e la presa da 3.5 mm.

Sul lato destro del frame dell’AGM G2 Guardian, troviamo il tasto di accensione che incorpora anche il lettore di impronte digitali. Sopra di esso, c’è il bilanciere del volume, mentre sull’altro lato del frame, ci sono il pulsante programmabile e lo slot per la scheda microSD + SIM, nascosti da una copertura in silicone.

E proprio come il pulsante di accensione, il pulsante programmabile è di colore arancione: questa combinazione di colori si ritrova anche sul pannello posteriore dell’AGM G2 Guardian. Le funzioni che potete associare al pulsante programmabile includono l’attivazione della funzione Push-to-talk, la riproduzione audio, l’avvio della fotocamera o l’accensione della torcia. Può anche fungere da pulsante SOS, ma sappiate che questa funzione è già incorporata nel pulsante di accensione: premetelo rapidamente cinque volte per riprodurre un suono forte e chiedere aiuto.

Certificazioni e impermeabilità:

AGM G2 Guardian è anche classificato IP68 e IP69K, il che significa che è a prova di polvere e praticamente vicino all’impermeabilità totale. Per essere specifici, questo device può sopravvivere se immerso in acqua fino a circa 6 metri per 30 minuti. Quindi, se c’è un’umidità molto alta o se lasciate cadere lo smartphone in acqua o in altri liquidi (non corrosivi poiché danneggerebbero la lente), non dovrebbe subire danni.

Lo schermo dell’AGM G2 Guardian è protetto da un vetrino già installato e un altro extra si trova nella confezione. Tuttavia, non esiste una protezione perfetta per uno schermo così grande, quindi dovreste comunque fare attenzione agli urti meccanici. Solo quelli diretti allo schermo, poiché il resto del corpo è praticamente resistente agli urti.

Infatti, l’AGM G2 Guardian ha superato alcuni test MIL-STD-810H, come il lancio del dispositivo da 1,5 metri, l’alta pressione, i cambiamenti improvvisi di temperatura e rimarrà funzionante quando la temperatura varia tra -10°C e 60°C.

Display:

L’AGM G2 Guardian utilizza un display IPS TFT da 6,58 pollici, quindi leggermente più grande del Glory Pro, e la risoluzione è leggermente aumentata a 2408 x 1080 pixel. Abbiamo visto come può essere la risoluzione 2K su uno smartphone e, a dir la verità, la risoluzione del G2 Guardian è perfettamente adeguata per la dimensione dello schermo. Non si notano singoli pixel. Tuttavia, questo non è un display OLED, quindi per la riproduzione dei colori e dei neri è meno sorprendente.

I colori sono un po’ saturi, ma sembra che i bianchi siano riprodotti meglio, apparendo più luminosi. C’è anche una buona quantità di dettaglio e, parlando di luminosità, l’AGM G2 Guardian reggerebbe una giornata soleggiata in spiaggia? Lo schermo può diventare molto luminoso e dovrebbe rimanere visibile quando ci si trova all’aperto in una giornata di sole, ma considerate anche i riflessi.

AGM ha optato per una fotocamera frontale di tipo a goccia, una scelta un po’ antiquata, incastonata in delle cornici davvero spesse. Il G2 Guardian è effettivamente dotato di un display a 120Hz e sì, farà la differenza. Le animazioni sono più fluide e l’interazione complessiva con lo schermo sembra migliore.

Comparto hardware e prestazioni:

L’AGM G2 Guardian è dotato di un processore Qualcomm QCM6490 SoC (CPU Kryo 670) octa-core da 2,7 GHz e della GPU Adreno 643. Lo smartphone è anche dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di storage, ma avete anche l’opzione di ottenere la versione da 12 GB di RAM, come il modello da noi in prova. Tutto funziona incredibilmente bene e velocemente, anche dopo aver aperto diverse app contemporaneamente. Non abbiamo mai riscontrato blocchi o scatti utilizzando il pannello a 120Hz.

Finora, nel complesso, l’AGM G2 Guardian sembra essere un po’ sopra la media, il che è una notizia molto positiva, poiché i produttori di smartphone robusti hanno la brutta abitudine di utilizzare hardware entry level, circondato da una scocca resistente, mentre spingono il prezzo al livello dei dispositivi di fascia alta.

L’AGM G2 Guardian si comporta bene anche nei giochi graficamente intensi. Abbiamo testato il titolo Real Racing 3 e gira abbastanza bene, senza rallentamenti evidenti o significativi. Quindi è evidente che l’AGM G2 Guardian può gestire praticamente qualsiasi gioco a cui viene sottoposto.

Software:

AGM G2 Guardian utilizza Android 12 e siamo abbastanza sicuri che questa sia l’unica versione che lo smartphone vedrà. Questo dimostra che non dovresti aspettarti futuri aggiornamenti di Android sugli smartphone AGM, il che è un po’ un peccato. Detto questo, il G2 Guardian ha una versione quasi stock di Android, e intendiamo proprio questo: non ci sono applicazioni inutili da parte di AGM, solo quelle di Google, come Google TV, Meet e altre cose simili.

Nel complesso quindi una interfaccia molto pulita, facile di navigazione, ma con poche possibilità di personalizzazione.

Autonomia e ricarica:

Grazie alla capiente batteria da 7.000 mAh e al software Android 12 originale, l’AGM G2 Guardian può garantire 2 giorni di utilizzo completo, o addirittura 3 giorni con un uso meno intenso. L’unico svantaggio in questo senso è rappresentato dalla ricarica, abbastanza lenta e che può richiedere fino a oltre 2 ore.

Inoltre è possibile anche la ricarica wireless, pure lei lenta, ma è pur sempre una comodità su un dispositivo del genere. Tuttavia, è difficile trovare il giusto equilibrio quando viene posizionato sulla base di ricarica.

Camera termica:

La telecamera termica sull’AGM G2 Guardian viene pubblicizzata con una risoluzione di 256×192. Ciò significa che il sensore termico al Vanadium Oxide, utilizzato per rilevare le firme di radiazione termica emesse dagli oggetti che state osservando, ha una matrice di 256 x 192 sensori, per un totale di 49.152 con cui creare l’immagine termica. Nella nostra esperienza, questa è una buona risoluzione per questa fascia di prezzo.

Altro elemento importante da considerare è la distanza tra i centri dei sensori, nota come intervallo dei pixel, che viene pubblicizzata come 12μm sul G2 Guardian. Anche in questo caso, è abbastanza buono, poiché molti dispositivi termici di livello base variano tra 8μm e 14μm.

La frequenza di aggiornamento del sensore è di 25Hz, il che è ciò che ci aspetteremmo in questa fascia di prezzo. Alcuni monoculari termici di livello base hanno un frame rate di appena 9Hz, mentre puoi trovare 50Hz su monoculari termici di alta gamma che costano circa 2000 euro. Una frequenza di aggiornamento elevata consente di ottenere un’immagine più fluida, specialmente quando c’è del movimento.

Oltre alla possibilità di visualizzare e registrare le scie termiche, l’AGM G2 Guardian è in grado anche di misurare e visualizzare in tempo reale le temperature massime, minime e medie sullo schermo. Per quanto riguarda la precisione delle letture, è necessario fare attenzione a configurarlo correttamente durante l’uso.

Visione notturna:

L’AGM G2 Guardian include anche una telecamera per la visione notturna da 20MP, dotata di un illuminatore infrarosso incorporato che consente di operare in assenza di qualsiasi fonte di luce, quindi al buio completo.

Non siamo sicuri dei dettagli specifici poiché AGM non fornisce molte informazioni, ma a differenza dell’immagine termica, che è progettata per lunghe distanze, abbiamo notato che l’illuminatore IR non è altrettanto efficace su lunghe distanze come ci si aspetterebbe da un dispositivo dedicato alla visione notturna.

Tuttavia, a distanze ravvicinate, diciamo fino a una distanza di circa 10 metri, abbiamo constatato che l’IR per la telecamera per la visione notturna funziona davvero bene.

Conclusioni e prezzi:

A prima vista, l’AGM G2 Guardian si presenta chiaramente come un autentico rugged smartphone. Questo è dovuto principalmente al design robusto, che a sua volta comporta un peso piuttosto elevato. Tuttavia, a differenza di molti altri competitor di questo segmento, il G2 Guardian offre anche ottime caratteristiche tecniche. Un potente processore incontra un solido display in grado di raggiungere una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Tuttavia, i punti salienti del dispositivo si trovano sul retro.

Da un lato, c’è l’altoparlante integrato, che non è solo potente, ma offre anche un buon suono. Dall’altro, c’è una vera e propria telecamera termica, oltre alle lenti piuttosto discrete della tripla fotocamera e alla visione notturna. Insieme alla potente torcia, ottenete il coltellino svizzero degli smartphone.

Il nuovo AGM G2 Guardian è disponibile su Amazon ad un prezzo di 1.199,98 euro e attualmente potete usufruire di coupon sconto di ben 100 euro, fino ad esaurimento scorte. Un prezzo né basso, né alto, ma perfettamente in linea con quelle che sono tutte le specifiche tecniche di questo dispositivo. Se siete curiosi di maggiori informazioni riguardanti il funzionamento del device, guardate la nostra recensione su YouTube.