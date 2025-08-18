Xiaomi presenta la Smart Camera 4C 3.5K: immagini nitide e sicurezza avanzata

Xiaomi amplia la sua offerta di dispositivi per la smart home con la nuova Smart Camera 4C 3.5K, già disponibile in pre-ordine in Cina. Il modello si distingue per la qualità dell’immagine, garantita da un sensore da 6MP in grado di registrare video fino a 3.200×1.800px. Grazie all’elaborazione AI, le riprese restano chiare anche in condizioni di scarsa luminosità. Infatti riesce a mantenere colori naturali anche in ambienti quasi bui. Otto luci a infrarossi da 940nm, invisibili all’occhio umano, permettono di eliminare il fastidioso alone rosso tipico delle telecamere notturne tradizionali.

Sicurezza fisica, compatibilità smart e prezzo competitivo solo con Xiaomi

Sul fronte della connettività, la Smart Camera 4C integra il supporto al Wi-Fi 6 dual band, con tecnologia OFDMA che assicura velocità di trasmissione fino al 60% superiori rispetto al Wi-Fi 4 e streaming più stabile per smartphone e tablet. A bordo è presente un chip AI capace di 1 TOPS (tera-operazione al secondo). Quest’ultimo migliora il riconoscimento di persone e animali, oltre al tracciamento dei movimenti. Il sistema unisce l’elaborazione locale con il supporto del cloud per ridurre al minimo i falsi allarmi.

Particolare attenzione è stata posta anche alla sicurezza digitale e fisica. La telecamera è dotata di chip MJA1 certificato EAL 5+, che protegge i dati con crittografia avanzata, e di un otturatore meccanico integrato per coprire la lente quando non è in uso. Quest’ultimo può essere azionato manualmente, programmato per determinate fasce orarie o attivato automaticamente in momenti specifici della giornata.

Il design consente una copertura a 360° in orizzontale e fino a 116° in verticale, riducendo al minimo i punti ciechi. La compatibilità con microSD fino a 256GB, archiviazione su NAS e integrazione nell’ecosistema smart di Xiaomi ampliano le possibilità d’uso. La Smart Camera 4C 3.5K è in vendita in Cina al prezzo di 199 yuan, circa 28€ al cambio attuale. Al momento non ci sono conferme sulla disponibilità internazionale, ma l’azienda potrebbe annunciare novità nei prossimi mesi. Con un costo contenuto e caratteristiche avanzate, questo dispositivo si candida a diventare un riferimento nella videosorveglianza domestica intelligente.