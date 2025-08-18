ApplicazioniIntelligenza ArtificialeNewsScienza e Tecnologia

Xiaomi presenta la Smart Camera 4C 3.5K: immagini nitide e sicurezza avanzata

Il nuovo modello Xiaomi combina AI, connettività Wi-Fi 6 e design a 360° per una sorveglianza domestica più efficace

scritto da Ilenia Violante
Xiaomi

Xiaomi amplia la sua offerta di dispositivi per la smart home con la nuova Smart Camera 4C 3.5K, già disponibile in pre-ordine in Cina. Il modello si distingue per la qualità dell’immagine, garantita da un sensore da 6MP in grado di registrare video fino a 3.200×1.800px. Grazie all’elaborazione AI, le riprese restano chiare anche in condizioni di scarsa luminosità. Infatti riesce a mantenere colori naturali anche in ambienti quasi bui. Otto luci a infrarossi da 940nm, invisibili all’occhio umano, permettono di eliminare il fastidioso alone rosso tipico delle telecamere notturne tradizionali.

Sicurezza fisica, compatibilità smart e prezzo competitivo solo con Xiaomi

Sul fronte della connettività, la Smart Camera 4C integra il supporto al Wi-Fi 6 dual band, con tecnologia OFDMA che assicura velocità di trasmissione fino al 60% superiori rispetto al Wi-Fi 4 e streaming più stabile per smartphone e tablet. A bordo è presente un chip AI capace di 1 TOPS (tera-operazione al secondo). Quest’ultimo migliora il riconoscimento di persone e animali, oltre al tracciamento dei movimenti. Il sistema unisce l’elaborazione locale con il supporto del cloud per ridurre al minimo i falsi allarmi.

Particolare attenzione è stata posta anche alla sicurezza digitale e fisica. La telecamera è dotata di chip MJA1 certificato EAL 5+, che protegge i dati con crittografia avanzata, e di un otturatore meccanico integrato per coprire la lente quando non è in uso. Quest’ultimo può essere azionato manualmente, programmato per determinate fasce orarie o attivato automaticamente in momenti specifici della giornata.

Il design consente una copertura a 360° in orizzontale e fino a 116° in verticale, riducendo al minimo i punti ciechi. La compatibilità con microSD fino a 256GB, archiviazione su NAS e integrazione nell’ecosistema smart di Xiaomi ampliano le possibilità d’uso. La Smart Camera 4C 3.5K è in vendita in Cina al prezzo di 199 yuan, circa 28€ al cambio attuale. Al momento non ci sono conferme sulla disponibilità internazionale, ma l’azienda potrebbe annunciare novità nei prossimi mesi. Con un costo contenuto e caratteristiche avanzate, questo dispositivo si candida a diventare un riferimento nella videosorveglianza domestica intelligente.

