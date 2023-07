WhatsApp lancia sempre nuovi aggiornamenti al fine di rendere più sicura e qualitativamente efficiente le sue impostazioni di sicurezza e privacy. Infatti, una delle caratteristiche principali della piattaforma, oltre a fornire un servizio di messaggistica istantanea quanto più efficiente e migliore rispetto ai competitor. Punta, in particolar modo, sul garantire una sicurezza dei dati e dei messaggi dei suoi utenti.

Infatti, WhatsApp utilizza per le sue conversazioni la crittografia end-to-end. Si tratta di un sistema di sicurezza che nascoste le nostre conversazioni, conversazioni che neanche WhatsApp stesso riesce ad accedere. Infatti, possono essere visualizzate esclusivamente dal destinatario e dall’emittente e nessun altro. Si tratta di una forma di sicurezza molto efficiente che la piattaforma ha deciso anche di affiancare con altre impostazioni di privacy, come la possibilità di nascondere la foto profilo o la didascalia a coloro che non sono presenti nella nostra rubrica di contatti, di silenziare le chiamate degli sconosciuti, e molto altro ancora.

WhatsApp: Visualizza i messaggi una volta sola

Una funzione che ormai tutti conoscono e che contribuisce a garantire una maggiore sicurezza dell’utilizzo della piattaforma, è sicuramente la funzione che consente di visualizzare una sola volta i file multimediali inviati. Infatti, nel momento in cui si vuole inviare una foto o un video, quando questo viene caricato possiamo spuntare l’opzione “visualizza una volta sola“. In questo modo, il destinatario potrà aprire una sola volta il messaggio inviato, dopodiché a noi apparirà la scritta: “messaggio aperto“, nel caso in cui destinatario abbia le spunte blu attivate. Così nessun altro potrà più accedere a quell’informazione. In questo caso, nè il destinatario ne’ l’emittente potranno riaprire quella foto che appunto, è stata inviata per essere mostrata solamente una volta.

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp riguarda l’estensione di questa particolare funzione anche ai testi scritti.

Tuttavia, per i testi non appare l’opzione “visualizza una volta” ma essi possono essere filtrati come “messaggi effimeri”.

Con questa opzione, infatti i messaggi inviati hanno una durata di tempo prestabilita e, proprio come con i file multimediali, vengno cancellati definitivamente e non sono più reperibili da nessuno dei due utenti.

Si tratta di una funzione molto personalizzabile, infatti possiamo scegliere tra varie tempistiche per la cancellazione, da poche ore ai 90 giorni. Un altro incredibile tentativo che potremmo assolutamente definire ben riuscito di WhatsApp, al fine di tutelare i dati e le conversazioni dei suoi utenti per rendere l’esperienza con la piattaforma quanto più piacevole e sicura possibile.