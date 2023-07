CoopVoce, finalmente gratis 180 giga con la EVO

Per i gestori virtuali sta risultando sempre più semplice riuscire a battere la concorrenza, lo dimostra CoopVoce con le sue promo.

La nuova EVO è certamente qualcosa di molto interessante se messa a confronto con le proposte degli altri provider.

CoopVoce: la EVO 180 include tutto al suo interno per sempre a 7,90 euro al mese

La nuova EVO 180 offre a chi la sottoscrive un totale di 180 GB per navigare con rete mobile in 4G, sfruttando la connettività di Telecom Italia alla massima velocità. Ci sono poi anche i minuti illimitati verso tutti i numeri fissi ed anche mobili e 1000 messaggi per un totale pari a 7,90 euro al mese per sempre, senza rimodulazioni.

I minuti verranno tariffati sull’effettivo per quanto riguarda i secondi di conversazione e non ci sarà alcuno scatto alla risposta. Le connessioni internet saranno invece tariffate per ogni singolo kbyte.

Al superamento della soglia degli SMS compresi nella promo, saranno applicate le condizioni inerenti al piano tariffario base di CoopVoce. Al raggiungimento della soglia dei giga previsti, il traffico internet verrà bloccato.

Il costo di attivazione consiste esattamente in una somma di 10 euro e comprende 1 euro di traffico telefonico già incluso. Nel caso in cui doveste richiedere la vostra SIM dal sito, avrete un tempo pari a 30 giorni per attivarla sul web o per ritirarla in un punto vendita Coop a voi più vicino.

L’offerta è attivabile anche da coloro che sono già clienti ad un prezzo di 9,90 euro una tantum per l’attivazione. I soldi verranno scalati dal credito della scheda SIM con anche il canone relativo al primo mese. Riceverete poi un SMS di conferma dell’avvenuta attivazione.