WhatsApp si aggiorna, la novità che modifica per sempre l'app

Durante i giorni scorsi WhatsApp avrebbe provveduto ad aggiornare la sua informativa sulla privacy. Tutto questo sarebbe stato fatto per ottemperare a quanto deciso durante il mese di gennaio dall’Irish Data Protection Commission (DPC), ovvero la Commissione irlandese che si occupa della protezione dei dati. Questa aveva imposto all’app anche una sanzione da 5,5 milioni di euro per aver trasgredito il regolamento generale in merito alla protezione dei dati, ovvero il GDPR.

WhatsApp, adesso cambia tutto per l’adeguamento al GDPR: ecco le modifiche

Sono state apportate delle modifiche importanti a WhatsApp, soprattutto per quanto concerne la politica della privacy. Gli utenti hanno cominciato a ricevere delle notifiche nell’applicazione, con l’azienda che afferma di voler fare affidamento sugli interessi legittimi, proprio come base legale per usare le informazioni di ogni utente.

WhatsApp riferisce che tutte le mie modifiche non andranno in alcun modo ad influenzare gli utenti, la condivisione dei dati con altre piattaforme di Meta e la condivisione dei dati. Questo è il messaggio da parte di WhatsApp:

“Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla privacy per chiarire in che modo, ai sensi del GDPR, facciamo affidamento sugli interessi legittimi come base giuridica per usare le informazioni dell’utente:

per migliorare WhatsApp (ad es., per comprendere in che modo gli utenti interagiscono con le funzioni e per svilupparne di nuove);

proteggere i nostri utenti (ad es., utilizzando le segnalazioni degli utenti per identificare e fornire risposta a comportamenti impropri).“

Si tratta quindi di un momento importante, sia per l’app che per gli utenti. Ora bisogna solo attendere nuove informazioni.