Il team di sviluppo di PUBG MOBILE ha annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento per il proprio titolo. Ma non si tratta dell’unica sorpresa che gli sviluppatori hanno in serbo per i giocatori. Infatti, il nuovo update da il via ad una della partnership più attese di sempre. Su PUBG MOBILE sono pronti al debutto i personaggi di Dragon Ball Super.

Grazie a questa collaborazione uniche, ci saranno profondi cambiamenti al gameplay con l’introduzione di nuove modalità, oggetti, veicoli, aree e molto altro ancora. L’aggiornamento 2.7 renderà il mondo di gioco completamente a tema Dragon Ball Super. Verranno introdotte due innovative modalità che permetteranno ai giocatori di divertirsi a partire da 13 luglio fino al 4 settembre.

La prima modalità permette di fondere il mondo di Dragon Ball con il classico gameplay battle royale di PUBG MOBILE. Il compito dei giocatori sarà quello di raccogliere le sette sfere del drago al fine di evocare il Drago Shenron. In seguito all’evocazione, si potrà esprimere un desiderio presso l’altare dell’evocazione di Shenron e ottenere importanti potenziamenti da sfruttare in-game.

PUBG Mobile si aggiorna alla versione 2.7 con tanti contenuti esclusivi e la partnership unica che permetterà di immergersi nel mondo di Dragon Ball Super

La seconda delle due modalità a tema Dragon Ball Super sarà quella che andrà a modificare il gameplay in maniera più profonda. Il look di PUBG MOBILE si trasformerà in uno stile anime dal 15 luglio al 4 settembre. Inoltre, verranno abbandonati i classici personaggi per interpretare i protagonisti di Dragon Ball Super: Son Goku, Vegeta, Frieza, Piccolo e Ultimate Gohan. Bisognerà sfruttare le loro abilità e caratteristiche uniche per vincere le battaglie e rimanere l’unico superstite della partita.

“Stiamo parlando di uno dei franchise di manga e anime giapponesi più iconici al mondo, Dragon Ball e Dragon Ball Super sono riusciti a mantenere una rilevanza e un significato per la generazione che è cresciuta guardandoli e leggendoli davvero senza precedenti, riuscendo allo stesso tempo a coinvolgere anche un pubblico nuovo e giovane“, ha dichiarato Vincent Wang, Head of PUBG MOBILE Publishing di Tencent Games.

Il dirigente ha poi continuato: “Oltre al suo fascino multigenerazionale e internazionale, il tema portante della saga, ovvvero il continuo affrontare nuove ed emozionanti sfide si adatta perfettamente a PUBG MOBILE e a quello che cercano i nostri giocatori. Il team di PUBG MOBILE ha lavorato duramente per rendere questa una delle più straordinarie collaborazioni della storia del gioco“.

Ricordiamo che la versione 2.7 di PUBG MOBILE farà il proprio debutto il 13 luglio. Il gioco è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti Android e iOS e il download è possibile tramite App Store e Google Play Store.