Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4, i fan sono felici ma preoccupati

Il sorprendente annuncio di Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 ha lasciato gli appassionati senza parole. Il picchiaduro si preannuncia già come una delle IP più attese dai giocatori, anche se al momento le informazioni disponibili sono molto poche.

Tuttavia, in attesa di scoprire maggiori dettagli, i fan di Dragon Ball sono già preoccupati per il titolo. Infatti, i giocatori stanno cominciando a temere per i propri controller che si danneggeranno mentre si gioca.

Una caratteristica di questo tipologia di giochi sono gli scontri estremamente concitati che portano a muovere con eccessiva foga il controller. Inoltre, nei precedenti capitoli era necessario ruotare rapidamente gli analogici per caricare maggiormente l’attacco. Questa meccanica, a lungo andare, può danneggiare il controller o le mani dei giocatori.

I’M CACKLING 😂😭🤣

( note to self buy spare PS5 Controllers before Budokai Tenkaichi 4) pic.twitter.com/NuohCTWiGO — Jax (@JaxBladeFitness) March 8, 2023

Non dobbiamo dimenticare che nella foga della battaglia, si tendono a maltrattare le levette analogiche o tasti e movimenti troppo forti o repentini possono causare danni ai controller. Ecco quindi che l’annuncio di Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 ha già scatenato l’ironia su web, come dimostrano i tantissimi Tweet a riguardo.

La community è preoccupata per i propri controller e i danni che questo gioco causerà loro. Tuttavia, ironia a parte, Bandai Namco ha sorpreso tutti gli appassionati con questo annuncio. Infatti, è dal 2007 che non si hanno notizie di un nuovo capitolo della saga. Questo quarto capitolo è stato a lungo richiesto dagli appassionati che, finalmente, sono stati ascoltati.