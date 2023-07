Prodotto da un sottobrand di Blackview, OSCAL PowerMax 700 è dotato di una batteria potente da 666Wh, che garantisce un’autonomia significativa e prestazioni eccellenti. Che si tratti di un’avventura all’aria aperta, di un campeggio o di una semplice emergenza domestica, questa stazione energetica si dimostra all’altezza della situazione.

Il marchio, noto per la sua dedizione alla sostenibilità, ha realizzato questo prodotto con un approccio eco-friendly. Utilizzando materiali di alta qualità e sostenibili, il dispositivo offre un rapporto qualità-prezzo vantaggioso, grazie alle sue eccezionali caratteristiche e alla sua versatilità.

Dotato di un sofisticato sistema di gestione della batteria (BMS), il prodotto monitora e gestisce in modo intelligente le prestazioni delle batterie. Questo sistema garantisce che le batterie vengano caricate e scaricate in modo sicuro, prolungando la durata complessiva del dispositivo. Inoltre, offre fino a cinque opzioni flessibili di ricarica, tra cui l’utilizzo di pannelli solari, ricarica CA, ricarica per auto o ricarica rapida PD da 65 W.

Adattandosi perfettamente alle esigenze dell’era moderna, la stazione energetica offre una soluzione energetica versatile per una varietà di situazioni. Che si tratti di viaggi, attività all’aperto come campeggio, feste sul portellone posteriore, escursioni o ciclismo, o di far fronte a emergenze come terremoti, inondazioni e incendi, si rivela un partner ideale per fornire energia a dispositivi di pronto soccorso come le macchine CPAP.

Contenuto della confezione

La confezione include tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a utilizzarla immediatamente. All’interno è presente:

La OSCAL PowerMax 700: un dispositivo portatile leggero e potente, con una capacità di 666Wh e una potenza di picco di 1.200 Watt .

e una . Un alimentatore di ricarica: per ricaricare la power station quando la sua batteria si esaurisce.

Un adattatore per auto: per ricaricare la power station quando sei in viaggio. Questo rende la power station un’ottima opzione per viaggi su strada, campeggio e altre attività all’aperto.

Un manuale di utilizzo

Design e Materiali

Il design della OSCAL PowerMax 700 è stato pensato per essere pratico e portatile, senza sacrificare la potenza o la capacità. Il dispositivo è leggero, pesando solo 7,5 kg, il che lo rende facile da trasportare durante le escursioni o i viaggi su strada. Nonostante il suo peso leggero, è in grado di fornire una potenza di picco di 1.200 Watt.

La power station è costruita con materiali PC+ABS rinnovabili, il che significa che è resistente e durevole, ma anche ecologica. Il design include anche una maniglia rinforzata per facilitare il trasporto e una base antiscivolo in gomma per garantire che rimanga stabile durante l’uso.

Nella parte frontale troviamo una serie di porte per la ricarica e l’utilizzo. Queste includono due prese CA, due uscite CC, quattro USB-A, due USB-C e una terza USB-C bidirezionale. Inoltre, dispone di un pad di ricarica wireless da 15 Watt sulla parte superiore, il che significa che è possibile ricaricare i dispositivi senza dover portare con te cavi extra.

In termini di estetica, la power station ha un aspetto moderno e pulito, con un design semplice ma elegante. La combinazione di colori neutri la rende adatta a qualsiasi ambiente, sia che tu la stia utilizzando in casa, in ufficio o all’aperto.

Modalità di ricarica

La power station offre diverse opzioni di ricarica, ognuna con le sue specifiche di potenza:

Ricarica AC: La power station può essere ricaricata collegandola a una presa di corrente standard. Questa modalità supporta un ingresso massimo di 150W. Ricarica solare: Se si trova all’aperto o in un luogo senza accesso all’elettricità, la power station può essere ricaricata utilizzando l’energia solare. Questa modalità supporta un ingresso massimo di 150W. È importante notare che i pannelli solari devono essere acquistati separatamente. Ricarica dell’auto: Durante un viaggio, la power station può essere ricaricata utilizzando l’adattatore per auto incluso. Questa modalità supporta un ingresso massimo di 150W. Ricarica Type-C: La power station supporta anche la ricarica tramite un cavo USB Type-C. Questa modalità supporta un ingresso massimo di 65W. Ricarica Type-C + Solare/AC/Auto: Questa è una funzione di ricarica dual-mode che consente di ricaricare la power station utilizzando sia l’ingresso Type-C che l’ingresso solare, AC o auto. Questa modalità supporta un ingresso massimo di 215W.

Il Test

La stazione di alimentazione portatile Blackview OSCAL PowerMax 700 è stata sottoposta a test collegando il maggior numero possibile di dispositivi a caso e facendo eseguire un benchmark di gioco su un laptop da gaming, che ha raggiunto un picco di circa 450 watt. La PowerMax 700 non ha mostrato alcuna difficoltà nel caricare e far funzionare contemporaneamente tutti questi dispositivi, mantenendo una media di circa 400 watt. L’autonomia stimata era di circa 85 minuti all’inizio del test. Se utilizzata per alimentare dispositivi con una potenza inferiore, come ventole, luci o piccoli congelatori o frigoriferi, è possibile ottenere un’autonomia di 12-24 ore o anche più, a seconda delle esigenze di potenza.

Durante il test, è stato riscontrato un unico aspetto negativo riguardante il design della maniglia e della stazione di ricarica wireless. È stato difficile inserire e rimuovere un Samsung Galaxy Fold 4 per la ricarica. Tuttavia, si ritiene che la maggior parte dei telefoni non presenti questo problema. Si consiglia alla Blackview OSCAL di prendere in considerazione questo aspetto per i futuri design, considerando l’aumento di popolarità dei dispositivi pieghevoli.

