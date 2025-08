Blackview MP20, mini PC in offerta con coupon su Amazon

Blackview MP20 è un mini PC dal design classico, infatti è un parallelepipedo a base quadrata realizzato nel giusto mix tra metallo e plastica, con finitura opaca su tutta la superficie, ed una interessante colorazione a contrasto appena al di sotto della parte superiore, con dimensioni ovviamente ridotte: 10 x 10 x 3,5 centimetri di spessore. E’ un prodotto pensato per essere facilmente trasportato ovunque si desideri, può stare senza problemi in una borsa, in uno zaino o anche in un marsupio, sempre con elevati standard di qualità dei materiali utilizzati per la sua realizzazione.

Il processore è l’Intel Twin Lake N150, soluzione che può raggiungere fino a 3,60GHz di frequenza di clock, con prestazioni più che valide e bilanciate, al cui fiano comunque troviamo una configurazione di tutto rispetto: 8GB di RAM DDR4, passando anche per 256GB di memoria interna su SSD M.2.

E’ un mini PC che a tutti gli effetti possiamo definire pronto all’uso, infatti presenta sistema operativo Windows 11 pre-installato, con tutto l’ecosistema che vi gira attorno, tra cui gli strumenti di produttività e di sicurezza di Microsoft. In termini di connettività il prodotto garantisce la presenza di una porta ethernet (LAN) gigabit, una HDMI 2.0 (al max a 4096 x 2160 e 60Hz), passando poi per una displayPort, due USB 2.0 a 480Mbps (nella parte posteriore), a cui si sommano due USB-A 3.0 a 5Gbps (anteriormente) ed anche un jack da 3,5mm per il collegamento di altoparlanti e cuffie.

Blackview MP20, quanto costa il mini PC su Amazon

A questo punto è arrivato il momento di parlare di prezzi, di base il prodotto descritto nel nostro articolo avrebbe un listino di 289 euro, ma oggi è possibile ricevere uno sconto del 20% con l’applicazione del coupon 9PPW8LN9, per arrivare in questo modo ad una spesa finale da sostenere pari a soli 141,99 euro. Per effettuare l’ordine collegatevi qui.