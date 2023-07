Iliad, l’operatore telefonico francese che ha debuttato all’interno del mercato delle telecomunicazioni a partire dal 2016, in poco tempo, è riuscita a guadagnarsi una grande popolarità e fiducia da parte dei suoi clienti.

A tal proposito, è piuttosto recente la notizia che prevede, dopo anni di attesa, il lancio della prima applicazione ufficiale di Iliad per dispositivi mobili.

Iliad e la nuova app ufficiale

Ebbene sì, per quanto possa sembrare strano al giorno d’oggi, Iliad era praticamente l’unico operatore telefonico a non avere ancora un’app tutta sua. Infatti, per ricevere notizie relative alla propria scheda o per qualsiasi altra informazione, gli utenti del gestore francese dovevano recarsi sul sito web ufficiale di Iliad, che tuttavia, funziona comunque come una perfetta web app.

Attraverso l’apertura di un proprio account e l’inserimento dei relativi dati personali, gli utenti Iliad, direttamente dal sito, hanno da sempre trovato assistenza e tutte le informazioni relative alle offerte attive.

Tuttavia, era da tanto che i clienti dell’operatore chiedevano la realizzazione di un app apposita. Che potesse essere istallata sui dispositivi mobile e che avrebbe reso più rapido e semplice il meccanismo di accesso alla propria area personale.

Non è la prima volta che Iliad si propone di realizzare le richieste dei suoi clienti. La società francese, infatti, è da sempre molto attenta ai desideri dei suoi utenti e lavora attivamente per garantirne la realizzazione.

Nuove funzioni e servizi attivi

A tal proposito, piuttosto recente sono anche l’introduzione di alcuni nuovi servizi, come:

L’arrivo delle eSim , volte a sostituire le più comuni schede Sim dei nostri cellulari. Le esim infatti, non sono schede fisiche, ma rappresentano più un chip presente all’interno di tutti i dispositivi, che può essere attivato in maniera istantanea anche a distanza, senza dover acquistare SIM esterne o attendere la loro spedizione;

, volte a sostituire le più comuni schede Sim dei nostri cellulari. Le esim infatti, non sono schede fisiche, ma rappresentano più un presente all’interno di tutti i dispositivi, che può essere anche a distanza, senza dover acquistare SIM esterne o attendere la loro spedizione; Il lancio della nuova offerta business;

Le nuove offerte che consentono ai clienti di acquistare iPhone con finanziamenti e rateizzazioni di prezzo;

E molto altro ancora.

Tuttavia, per coloro che prediligono l’utilizzo del sito web a quello dell’app, niente paura! La scelta di installare la nuova app di Iliad è puramente facoltativa. Tutte le altre funzionalità e caratteristiche del sito resteranno invariate.