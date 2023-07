Motorola presenta "Libera le emozioni", il progetto realizzato con Momusso

La Motorola Razr 40 Family è stata ufficialmente presentata al mondo il 1 giugno 2023, con due ottimi modelli, il Razr 40 Ultra e Razr 40, pronti a far faville in un mercato sempre più ricco di alternative e di concorrenti davvero spietati, pronti a tutto pur di offrire un rapporto qualità/prezzo migliore.

Per valorizzare al massimo i loro punti di forza, come il display esterno di Razr 40 Ultra, lo strumento che può permettere di comunicare al mondo la massima personalizzazione che offre all’utente finale, Motorola ha lanciato un progetto di collaborazione con Momusso, nome d’arte di Martina Lorusso, una grafica ed illustratrice, intitolato “Libera le Emozioni“.

Motorola, in cosa consiste il progetto

Il progetto consiste nella realizzazione, da parte di Momusso, di 15 illustrazioni pensate per rendere unico il razr 40 ultra, offrendo una personalizzazione precisa ed approfondita. Tutti i possessori dello smartphone potranno trasmettere al pubblico il proprio mood, le sensazioni o lo stato d’animo, semplicemente mostrando loro il display esterno. Le opere sono disponibili a partire dal 5 luglio, scaricabili dal sito ufficiale tramite la pagina dedicata.

“Le emozioni sono ciò che ci rende umani”, afferma Momusso, “per questo motivo dobbiamo avere la possibilità di esprimerle in ogni modo possibile, anche tramite il proprio smartphone, uno strumento che in genere isola l’utente dall’ambiente circostante, ma che in questo caso può essere utilizzato per esprimersi al meglio.

Gli utenti che, al contrario, non dispongono di un Motorola Razr 40 Ultra, lo potranno trovare presso i principali rivenditori di elettronica del nostro paese, in tre differenti colorazioni, ad un prezzo di listino di 1199 euro.