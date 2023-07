Meta Verified arriva ufficialmente in Italia, proprio oggi, 5 luglio 2023, Meta ha ufficializzato l’attivazione della verifica dell’account a pagamento per i propri social network, quali sono Facebook e Instagram, nell’idea di permettere al creator di consolidare la propria presenza sui social, costruendo passo per passo la propria community.

Dopo un attento periodo di testing in una serie di mercati selezionati nel mondo, Meta ha deciso di attivare Meta Verified anche sul territorio nostrano. Gli utenti che sceglieranno di sottoscrivere un abbonamento potranno godere di funzioni esclusive ed aggiuntive, a cui tutti gli altri non possono accedere.

Meta Verified, ecco le funzioni con l’abbonamento

Primo fra tutte, ovviamente il badge di verifica, la conferma effettiva della veridicità del profilo dell’utente (o della società), grazie al controllo incrociato con la carta d’identità dell’intestatario. Consapevole dei tanti furti d’identità presenti sui social, Meta offre un maggiore protezione, con un monitoraggio proattivo per prevenire spiacevoli situazioni. Essendo utenti “premium”, coloro che avranno sottoscritto l’abbonamento potranno anche godere di assistenza dedicata, per ricevere il giusto supporto, oltre a funzioni esclusive che permetteranno loro di esprimere al meglio il proprio estro.

L’abbonamento può essere acquistato già da oggi per i due principali social network dell’azienda, quali sono appunto Facebook e Instagram, ad un prezzo di 13,99 euro via web, oppure 16,99 euro via mobile (per i dispositivi con sistema operativo iOS o Android). Nell’eventualità in cui non venga offerta tale opportunità a voi, è necessario attendere ancora qualche giorno, il roll-out è attualmente in corso, e toccherà ogni utente in tempi relativamente ridotti.