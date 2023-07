Sapere se la batteria della nostra auto sia da cambiare o meno potrebbe salvarci da situazioni spiacevoli e ci farebbe risparmiare tempo. Restare in mezzo al nulla, in un parcheggio o a casa a causa della batteria a terra è infatti una delle situazioni più fastidiose che potrebbero capitarvi nella vita.

Immaginate di salire in auto, girare la chiave e il quadro non da segni di vita. Ecco che capiamo che la batteria è scarica, ed ecco il momento in cui cominciamo a perdere le staffe.

Quindi? Che si può fare? Vi proponiamo una guida semplice e veloce per prevenire questa sgradevole situazione, cioè provare a capire le condizioni di salute della batteria auto prima che sia troppo tardi (non vi preoccupate, non servirà uno stetoscopio), e nel caso intervenire in anticipo. Un modo per farlo è avere a portata di mano un “voltometro”, uno strumento non costoso e facilmente reperibile.

Ecco quindi una guida per usare il voltometro

Con il motore spento basta aprire il cofano e “scoprire” il tappo della batteria al di sopra del polo positivo rosso.

Dal voltometro colleghiamo il morsetto al terminale positivo della batteria e poi a quello negativo nero. Il voltometro ci indicherà dunque il suo responso e se la tensione risulta tra 12,4 e 12,7 volt possiamo stare tranquilli. Se, in caso contrario, purtroppo indicasse un dato inferiore ai 12,4 volt, la batteria avrà quantomeno di essere messa in carica. Dopo aver provato con il caricamento, ripetiamo il test con il voltometro. Nel caso in cui la fortuna non dovesse essere dalla nostra parte e il dato mostrato fosse ancora c più basso di 12,4 volt mettiamoci, ci sarà un’unica cosa da fare: sostituire la batteria al più presto.

Oltre che con il voltometro esiste un altro strumento facilmente trovabile, ovvero una sonda, reperibile in un qualsiasi negozio di ricambi auto o su internet. Allo stesso modo del voltometro, la sonda è dotata di due morsetti da collegare rispettivamente al polo positivo e negativo della nostra batteria. Il valore ottimale anche in questo caso dovrà essere tra 12,4 e 12,7 volt.

Speriamo che questa guida vi sarà da aiuto e che la vostra batteria sia in buona forma.