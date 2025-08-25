News

Accessori tech per videochiamate estive: qualità ovunque ti trovi

Restare connessi anche in vacanza è fondamentale ma servono gli strumenti giusti tra i vari accessori tech soprattutto per le videochiamate.

scritto da Felice Galluccio
Anche durante l’estate, può capitare di dover partecipare a una videochiamata. Che si tratti di una riunione di lavoro, di una lezione online o semplicemente di una chiacchierata con amici e familiari, è importante curare la qualità dell’audio e del video anche lontano da casa. Esistono accessori leggeri e pratici che migliorano l’esperienza ovunque: in hotel, in campeggio, in treno o persino sotto un gazebo in spiaggia. Sono tante le persone che molto spesso si trovano in difficoltà durante queste operazioni ma seguendo alcuni consigli non dovrebbero esserci problemi.

Microfoni esterni: la voce al centro

Uno dei problemi principali delle videochiamate estive è il rumore di fondo. I microfoni ambientali integrati nei portatili o nei telefoni catturano tutto, dal vento alle voci vicine. Un microfono esterno direzionale, anche tascabile, migliora immediatamente la chiarezza della voce. I modelli a clip sono ideali per chiamate all’aperto o in ambienti non insonorizzati.

Webcam portatili e regolabili

Per chi usa un laptop con una webcam scadente, una webcam USB HD è una soluzione rapida ed efficace. Alcuni modelli hanno anche ring light integrata, per illuminare il volto in modo uniforme. Esistono versioni con braccio pieghevole o supporto da tavolo, facili da montare anche in spazi ristretti. Non c’è nulla di meglio di questo per avere tutto sotto controllo.

Auricolari con cancellazione del rumore

Gli auricolari in-ear con microfono integrato e cancellazione attiva del rumore aiutano a concentrarsi sulla conversazione. Alcuni modelli, anche compatti, gestiscono bene vento e suoni esterni. Anche se volete solo indossarli per isolarvi dal mondo che vi circonda, sono la soluzione perfetta.

Supporti flessibili e angolazioni corrette

Un supporto regolabile per smartphone o tablet consente di trovare l’angolo giusto per ogni situazione, anche su superfici non stabili. Esistono versioni a morsetto, da agganciare a tavoli, sdraio o persino a rami. Con gli accessori giusti, le videochiamate non vanno in vacanza: migliorano. Questo lo constaterete da soli.

