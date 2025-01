1Mobile presenta Start XPlus Reward. Un piano tariffario che combina convenienza e funzionalità, pensato per attrarre nuovi clienti. L’offerta, valida fino al 7 gennaio 2025, ha un costo mensile di 4,99€. Ma scende a 4,49€ dal terzo rinnovo consecutivo. Questa promo include 20GB di traffico internet, minuti illimitati per chiamate verso numeri nazionali e 30 SMS. In più, al terzo rinnovo consecutivo, gli utenti ricevono un bonus di 10GB aggiuntivi senza costi extra.

1Mobile: una soluzione pensata per l’Italia e l’Europa

Il costo di attivazione varia a seconda del tipo di contratto. Si parla infatti di 5€ per chi effettua la portabilità del numero da un altro operatore e 10€ per nuove SIM. L’attivazione e la gestione del piano sono semplici e immediate. Ciò grazie all’area personale sul sito ufficiale o tramite l’app dedicata. Però, in caso di credito insufficiente, il rinnovo dell’offerta viene sospeso fino a quando non viene effettuata una ricarica nuova.

Start XPlus Reward di 1Mobile offre grande flessibilità anche per chi viaggia. I GB inclusi sono validi sia in Italia sia che paesi dell’Unione Europea, rispettando le normative europee sul roaming. I dati non utilizzati però non si accumulano per il mese successivo, e il superamento della soglia comporta un costo aggiuntivo di 0,50€ ogni 100MB. I minuti inclusi sono effettivi e privi di scatto alla risposta, garantendo massima trasparenza.

1Mobile consente anche il passaggio a Start XPlus Reward da altre promozioni. Ma con un costo unico di 10€. L’offerta è compatibile con servizi extra ed è facilmente personalizzabile. È importante anche notare che i servizi dati non sono utilizzabili con dispositivi Blackberry OS, per cui l’operatore non offre supporto. Insomma, questa soluzione, dedicata esclusivamente a nuovi clienti, rappresenta una scelta ideale per chi cerca un piano affidabile, economico e completo. Grazie a Start XPlus Reward, 1Mobile si conferma un’opzione davvero competitiva nel mondo delle telecomunicazioni.