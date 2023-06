Oppo K11 sta per arrivare e riceve la certificazione TENAA

Il produttore cinese Oppo ha presentato circa un mese fa in Cina il medio di gamma Oppo K11x. A quanto pare, però, l’azienda è già al lavoro sulla versione standard di quest’ultimo, ovvero il nuovo Oppo K11. Sembra che lo smartphone sia pressoché in dirittura d’arrivo, dato che in queste ore ha ricevuto l’importante certificazione TENAA.

Oppo K11, il nuovo medio di gamma sta per arrivare e passa da TENAA

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone del produttore cinese Oppo è stato certificato dall’ente TENAA. Sul portale in questione, sono state rivelate alcune specifiche tecniche e anche delle immagini. Secondo quanto riportato da TENAA, il nuovo Oppo K11 avrà un design piuttosto simile a quello del fratello Oppo K11x.

Sul retro lo smartphone avrà infatti due zone circolari dove troveranno posto i sensori fotografici. La parte frontale del device avrà invece un grande display con un foro per la fotocamera anteriore. Il pannello dovrebbe essere un SuperAMOLED con una diagonale da 6.7 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una risoluzione pari al FullHD+.

Le prestazioni sembra che saranno affidate al soc Snapdragon 782G di casa Qualcomm. La batteria dovrebbe invece avere una capienza di 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 80W. Se ci facciamo caso, queste specifiche ed il design sono piuttosto simili a quelli di un altro device. Stiamo parlando di OnePlus Nord CE 3. Secondo i rumors emersi in rete, infatti, Oppo K11 sarà una versione re-branded di quest’ultimo device di OnePlus.