Clone Robotics Torso 3: la mano robotica con muscoli e tendini

Progettare una mano robotica capace di muoversi con la naturalezza di quella umana è ancora oggi una delle sfide più complicate dell’intera robotica. Clone Robotics ha deciso di affrontarla senza giri di parole e in un video recente ha mostrato la mano del suo Torso 3, un sistema a cinque dita mosso da una struttura che si ispira a muscoli e tendini del corpo umano. È un modo diverso di ripensare il robot umanoide, partendo da quella che probabilmente è la sua parte più delicata e difficile da replicare.

Per capire il valore del lavoro bisogna fare un passo indietro e guardare al cuore del problema. Riprodurre una mano non significa solo far aprire e chiudere le dita in modo credibile, perché dietro ogni gesto apparentemente semplice si nasconde un equilibrio molto fragile tra elementi diversi. Ed è proprio su questo equilibrio che l’azienda sta concentrando i propri sforzi.

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Perché replicare una mano umana è così complicato

Il punto di partenza sono gli attuatori, cioè i componenti che generano il movimento. Averne di ottimi è fondamentale, ma da soli non bastano. Una mano che funzioni davvero deve saper coordinare tre aspetti contemporaneamente: la forza da applicare, la posizione delle singole dita e quei movimenti minuscoli che fanno la differenza tra una presa goffa e una presa precisa.

Pensare a tutto questo insieme è già impegnativo. Farlo senza che il sistema diventi un vero incubo da gestire lo è ancora di più. Più parti mobili ci sono e più cresce la complessità del controllo, al punto che una mano molto sofisticata sulla carta rischia di diventare quasi ingestibile nella pratica. La sfida, quindi, non riguarda soltanto la meccanica ma anche la possibilità di comandare quella meccanica in modo affidabile.

La scelta di Clone Robotics va in una direzione ben precisa. Invece di affidarsi a una soluzione puramente meccanica tradizionale, la mano di Torso 3 viene azionata attraverso un’architettura che richiama da vicino l’anatomia umana, con elementi che fanno il lavoro di muscoli e tendini. L’idea è avvicinarsi il più possibile al modo in cui si muove una mano vera, cinque dita comprese.

Il video di Torso 3 e il nodo della teleoperazione

C’è però un dettaglio da chiarire subito, perché cambia la lettura delle immagini. Il filmato diffuso dall’azienda mostra una teleoperazione, il che significa che i movimenti della mano non nascono da un sistema autonomo ma vengono impartiti a distanza da una persona. In altre parole c’è un operatore umano che guida ogni gesto, e il robot si limita a replicarlo.

A dire il vero la cosa appare piuttosto evidente guardando il video, e chi si aspettava una mano capace di agire da sola potrebbe restare un po’ deluso. Ma il senso della dimostrazione è un altro. Quello che conta qui è la capacità di movimento di questo modello di mano robotica, cioè quanto riesce a essere fluida, precisa e simile a quella umana quando riceve dei comandi.

Ed è proprio su questo terreno che la proposta di Clone Robotics prova a distinguersi. Una mano che si muove bene sotto la guida di una persona dimostra che la parte fisica, quella fatta di dita, tendini e attuatori, è in grado di sostenere gesti complessi. È un tassello importante per chiunque voglia costruire un robot umanoide credibile, perché senza una mano all’altezza qualsiasi intelligenza di controllo resterebbe limitata.

Fonte: TecnoAndroid