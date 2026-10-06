TicNote Watch registra e riassume le riunioni, anche offline

Mobvoi, il marchio cinese conosciuto soprattutto per la famiglia di orologi TicWatch, ha presentato TicNote Watch, uno smartwatch pensato per chi passa buona parte della giornata in riunione. Il compito principale del nuovo dispositivo è registrare, trascrivere e riassumere le conversazioni, e tutto avviene senza bisogno di avere uno smartphone a portata di mano. Non si tratta quindi del classico orologio generalista, ma di uno strumento con un obiettivo preciso.

Il concetto non è del tutto inedito, certo. Trovarlo però racchiuso in un orologio da polso cambia un po’ le carte in tavola, specialmente per chi lavora in contesti dove prendere appunti è una necessità di tutti i giorni e non un’eccezione.

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Microfoni, registrazione offline e autonomia

Il cuore di TicNote Watch sono due microfoni omnidirezionali in grado di catturare le voci fino a una distanza compresa tra 3 e 5 metri, con un sistema di riduzione del rumore già integrato. Per avviare la registrazione basta tenere premuto un tasto fisico dedicato. E qui arriva un dettaglio tutt’altro che secondario, perché il tutto funziona anche offline. Niente cloud obbligatorio e nessuna connessione richiesta. L’orologio gestisce sia i dialoghi in presenza sia le telefonate in entrambe le direzioni, quindi si presta a situazioni piuttosto diverse tra loro.

Lo stesso pulsante nasconde poi una seconda funzione. Con una doppia pressione veloce parte infatti una registrazione rapida che dura fino a 60 secondi, comoda per fissare un’idea al volo prima che svanisca tra una call e l’altra.

Quanto alla batteria, Mobvoi parla di un’autonomia fino a 24 ore di registrazione continua con una sola ricarica, mentre la memoria interna può ospitare fino a 200 ore di audio. Se questi valori venissero confermati nell’uso quotidiano, il dispositivo diventerebbe parecchio appetibile per giornalisti, medici, consulenti e in generale per tutti quelli che devono documentare lunghe sessioni di lavoro senza perdersi nemmeno un passaggio.

Riassunti automatici e trascrizione in 17 lingue

La parte forse più interessante entra in gioco a riunione conclusa. TicNote Watch produce in automatico un riassunto e una mappa concettuale dei contenuti, che si possono consultare, cercare e condividere con facilità. Durante la registrazione, inoltre, basta un singolo tocco per evidenziare i passaggi chiave. Questi momenti vengono raccolti automaticamente e risultano disponibili subito dopo la chiusura dell’incontro, senza dover riascoltare tutto da capo per ritrovare il punto che interessa.

Anche la trascrizione in tempo reale si presenta con numeri di tutto rispetto. Le lingue supportate sono 17, con una precisione dichiarata del 98% e una latenza inferiore a 1,5 secondi, il che significa che il testo compare quasi in contemporanea con le parole pronunciate.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo di listino del nuovo smartwatch di Mobvoi è di circa 230 euro, ma in occasione del lancio l’azienda lo propone a circa 185 euro con un’offerta a tempo limitato. TicNote Watch si può acquistare sul sito ufficiale TicNote e su Amazon, per ora però soltanto negli Stati Uniti. Al momento non ci sono informazioni su un eventuale arrivo in Europa o in Italia.

Fonte: TecnoAndroid