Android Auto, nuovo aggiornamento alla versione 9.9 in beta

Già da qualche mese gli utenti sono a conoscenza della roadmap stabilita in merito ad Android Auto. La versione del software riservata al mondo dei motori ed in particolar modo ai sistemi di infotainment che lo supportano, sta pian piano riportando nuovi aggiornamenti. Ovviamente le ultime versioni rilasciate di cui si sta parlando insistentemente sono da attribuire al programma beta, quello dedicato agli sviluppatori.

Si tratta dei miglioramenti che ben presto arriveranno a far parte di Android Auto in pianta stabile. La versione di cui si parla è la 9.9, la quale è stata annunciata da Google pochi giorni dopo l’update con la versione 9.8. Al suo interno ci sono alcune novità che però gli utenti stenderebbero a vedere.

Android Auto si aggiorna con la nuova versione 9.9: ecco cosa è stato migliorato per la beta

Risulta davvero complicato capire cosa è cambiato all’interno delle ultime versioni riservate al canale beta di Android Auto. Google non fornisce infatti alcun changelog per indicare le modifiche ma qualcuno ne sarebbe venuto a capo.

Stando a quanto riportato infatti nell’ultima versione 9.9 ci sarebbero state solo le classiche migliorie riguardanti bug e malfunzionamenti. Nulla di nuovo dal punto di vista grafico o di significativo per quanto concerne le funzionalità.

La nuova interfaccia che attualmente si nasconde sotto il nome Coolwalk resta invariata e in attesa di altre aggiunte. Per procedere all’aggiornamento, non servirà a fare altro che recarsi nel Play Store di Google. Ovviamente ci saranno delle novità a partire dalle prossime settimane, magari con qualche miglioria più interessante in arrivo.