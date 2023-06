Il Play Store sembra aver deciso di fare un incredibile regalo a tanti utenti, in questi giorni è possibile avere il piacere di scaricare direttamente sul proprio smartphone una serie di giochi gratis per Android, rappresentanti la soluzione ideale che permetterà di spendere poco o niente.

Il nostro articolo nasce dalla necessità di fornire al consumatore finale un riepilogo dei migliori sconti attualmente disponibili, così da potervici accedere stando comodamente seduti sul divano di casa, senza perdere inutilmente tempo alla ricerca dell’offerta perfetta per le proprie esigenze sul Play Store.

Play Store, le nuove offerte Android sono molto interessanti

Uno dei giochi più amati del mondo, Football Manager, il gestionale che costringe ogni giorno milioni utenti davanti allo schermo, è oggi disponibile ad un prezzo scontato nella sua versione mobile: Football Manager 2023 Mobile, in vendita a poco più di 4 euro (LINK).

Le occasioni per spendere poco sul Play Store si sprecano, sono davvero molti i titoli da scaricare sul proprio smartphone, annoveriamo Over The Bridge PRO (gratis, LINK), Sphaze: Sci-Fi puzzle game (gratis, LINK), ma anche River Legends: A fly fishing (1,09 euro, LINK), oppure Farm Invasion USA (costa 1 euro, LINK), un titolo moto carino in cui l’utente dovrà impersonare un agricoltore intento a scacciare fisicamente gli alieni invasori.

Per effettuare il download, lo ricordiamo, non dovete fare altro che premere la parola link posta a fianco del nome del software desiderato.