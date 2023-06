Play Store, Google regala tanti giochi Android completamente gratis

Il Play Store è a tutti gli effetti una vera e propria fucina di applicazioni e di giochi che gli utenti devono necessariamente scaricare sullo smartphone, per avere comunque la certezza di spendere il minimo indispensabile, godendo ugualmente di contenuti di qualità.

Essendo comunque uno store ricchissimo di promozioni e di prezzi sempre più bassi, noi di TecnoAndroid proponiamo periodicamente un articolo riassuntivo dei migliori sconti del momento, in modo da poterli avere tutti raccolti in un unico posto, senza doversi preoccupare di cercarli altrove. Poco sotto vi proponiamo un elenco di sconti applicati sui giochi Android, tutti scaricabili direttamente dal Google Play Store.

Se volete le offerte Amazon sul vostro smartphone, dovete correre subito ad iscrivervi gratuitamente al nostro canale Telegram ufficiale.

Play Store, questi sono i giochi da scaricare

Nell’insieme dei tantissimi giochi scaricabili a prezzi bassi dal Play Store, spicca una testa di serie, un prodotto davvero eccellente che richiama alla mente uno dei gestionali calcistici più amati di sempre: Football Manager. La versione mobile è infatti in super promozione per un periodo ridotto, gli utenti la possono avere con una spesa finale di soli 4,99 euro (LINK).

Volgendo la propria attenzione verso esperienze più basilari, l’occhio cade su SpongeBob SquarePants, un altro titolo che può sicuramente far parlare di sé per il riferimento al famoso cartone animato, proposto a circa 5 euro (LINK). Non mancano poi Super Oscar Premium (0,89 euro, LINK), OVIVO (0,89 euro, LINK) e altri ancora. Nell’eventualità in cui foste interessati al download, ricordiamo che sarà necessario premere il link presente a fianco di ogni nominativo.