Le truffe continuano a colpire le banche ed anche la carta ricaricabile PostePay, non tanto per eventuali (non vere) mancanze di Poste Italiane, quanto per la loro grandissima diffusione sul territorio nazionale. Ciò si tramuta nel trovare terreno fertile su cui effettivamente appoggiare le radici del furto di dati sensibili e denaro.

Il meccanismo più sfruttato dai malviventi non si discosta per nulla da quanto vi abbiamo raccontato in passato in merito alle truffe perpetrate ai danni delle banche, anche in questo caso parliamo di phishing, con il cliente finale che si ritrova a consegnare il tutto direttamente nelle mani dei truffatori.

PostePay, le truffe sono sempre dietro l’angolo

L’approccio da parte del malvivente non cambia, viene inviato un messaggio di testo o una email, nella quale questi si finge Poste Italiane, millantando un problema con il vostro conto. In genere si parla di verificare un addebito/accredito o di dover modificare le credenziali in seguito al tentativo di accesso indesiderato; all’interno del messaggio viene fornito un link che dovrebbe rimandare al sito ufficiale, ma che purtroppo non è per nulla vero.

Il cliente che seguirà le indicazioni si ritroverà collegato ad un portale esteticamente identico all’originale, ma salvato su un server di proprietà dei malviventi, i quali potranno così leggere tutti i dati inseriti, rubando letteralmente i dati sensibili dei malcapitati, che non potranno fare nulla se non denunciare il furto alla Polizia Postale, cambiando le password.