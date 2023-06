Le offerte di casa Vodafone sono da sempre tra le migliori del settore, infatti anche in questi giorni riescono ad includere al proprio interno un bundle assolutamente invidiabile, richiedendo in cambio un esborso tutt’altro che elevato. I prezzi sono bassi e convenienti, in questo modo tutti hanno liberamente la possibilità di risparmiare.

L’unico difetto delle migliori offerte Vodafone è chiaramente legato alla disponibilità in termini di attivazione, in altre parole gli utenti che vogliono richiedere la promo si ritrovano ad essere costretti ad accedere alla suddetta solamente con portabilità del numero originario, oltretutto solo se in uscita da Iliad o da un MVNO (almeno nella maggior parte dei casi).

Vodafone, la nuova offerta è da primato

Le promo migliori del momento, per quanto riguarda il mondo Vodafone, appartengono chiaramente all’ecosistema Silver, una coppia di soluzioni con prezzi che non vanno oltre i 9,99 euro, per riuscire comunque ad accedere anche a 200 giga di traffico.

La più costosa della coppia prevede difatti illimitati minuti e SMS, che possono essere liberamente utilizzati verso chiunque, con 200 giga al mese. Nel secondo caso, la spesa scende a soli 7,99 euro al mese, per godere ugualmente di tutti i minuti e gli SMS indicati poco sopra, a cui aggiungere 150 giga di internet alla massima velocità possibile.

In entrambe le occasioni, il prezzo di vendita risulta essere bloccato per 2 anni, così da essere sicuri di non assistere ad alcuna rimodulazione contrattuale.