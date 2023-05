Telefoni ricondizionati: tutto quello che devi sapere sull’acquisto online

Gli smartphone ricondizionati sono un’ottima alternativa se è arrivato il momento di cambiare il tuo vecchio telefono ma non vuoi spendere molto o se vuoi essere sicuro di portare a casa un buon telefono, dalle buone prestazioni nonostante tu abbia a disposizione solo un budget limitato. Acquistando online, per altro, non è difficile approfittare di promozioni e sconti speciali che fanno risparmiare ancora di più sul prezzo dello smartphone. A cosa fare attenzione, però, quando si acquistano telefoni ricondizionati online?

Non solo il prezzo: a cosa fare attenzione quando si acquista un telefono ricondizionato online

È vero che le truffe informatiche si sono fatte sempre più sofisticate: qualcuno è stato persino raggirato tramite quello che credeva essere un SMS della propria banca. Quando si acquista online – qualsiasi prodotto e, quindi, anche elettronica e telefoni ricondizionati – la prima cosa a cui prestare attenzione è però da chi si acquista. La buona notizia è che anche grandi marketplace come Amazon e aziende produttrici come Apple si dedicano ormai in prima persona alla vendita di smartphone e altri dispositivi ricondizionati: c’entra senza dubbio il successo recente dell’elettronica rigenerata, di cui cifre come i 65 miliardi di valore stimato entro il 2025 riescono solo in parte a cogliere le dimensioni. Ci sono, però, anche altri rivenditori online autorizzati di telefoni ricondizionati e non è detto che non si riescano a fare qui affari persino migliori: leggere recensioni e opinioni di chi ha già comprato può aiutare a farsi un’idea del tipo di servizio garantito dal singolo merchant.

Una buona idea è acquistare telefoni ricondizionati online solo da siti che offrano assistenza al cliente 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e anche una volta completata la vendita. Anche una garanzia di almeno un anno e la possibilità di fare il reso potrebbero far spostare l’ago della bilancia su un sito che vende smartphone ricondizionati piuttosto che un altro, specie se si acquista un modello recente o superaccessoriato il cui prezzo può essere considerevole nonostante si tratti di un dispositivo ricondizionato ed è importante per quanto scongiurare qualsiasi tipo di imprevisto.

Va da sé che anche assortimento e varietà di scelta sono punti a favore dei negozi online di telefoni ricondizionati: più fornito è il catalogo, più spesso viene aggiornato con nuove proposte e più si hanno infatti chance di trovare marca, modello, versione di smartphone a cui si è interessanti. Un po’ più di flessibilità è indispensabile, invece, per fare buoni affari acquistando smartphone ricondizionati online per quanto riguarda le preferenze su colori, finiture, accessori (gli ultimi non sempre sono venduti assieme al telefono ricondizionato, per esempio, anche se lo erano originariamente).

Il prezzo è, infine, un aspetto non indifferente da valutare prima di acquistare online un telefono ricondizionato. La trasparenza del rivenditore nell’indicarlo e nel segnalare eventuali spese accessorie (di spedizione, per la protezione dell’acquisto, eccetera) è un buon segnale. Si dovrebbe dubitare invece di prezzi troppo bassi rispetto alla media di mercato, il che richiede di confrontare sempre quelli almeno due o tre siti di smartphone ricondizionati differenti tenendo conto che il risparmio medio che si può ottenere grazie all’elettronica rigenerata non supera il 40%. Certo, durante le feste e non solo, offerte e promozioni speciali potrebbero far scendere temporaneamente i prezzi dei telefoni ricondizionati.