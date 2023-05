Ognuno di noi al giorno d’oggi ha sentito almeno una volta la parola VPN. Una VPN permette di collegarsi al web, ma con una serie di vantaggi come la crittografia dei dati, le politiche no log o la possibilità di collegarsi alla rete tramite un server di uscita geolocalizzato in paese differente e quindi un indirizzo IP diverso.

NordVPN, brand ormai leader indiscusso nel panorama delle VPN, ha introdotto recentemente una nuova funzionalità, Meshnet. Meshnet permette agli utenti di stabilire connessioni sicure e criptate tra dispositivi remoti, senza la necessità di competenze di rete.

Ottieni NordVPN in sconto del 59%

Come si usa e quali sono i vantaggi di Meshnet?

Per utilizzare Meshnet basta attiva la funzione nel client NordVPN su tutti i dispositivi sui cui si vuole accedere, e connetterci utilizzando il nome NordVPN o l’indirizzo IP. Il processo è semplicissimo. Da ora sarà possibile collegarsi a tutti i dispositivi della rete Meshnet come se fossero sulla stessa rete LAN, accedere alle risorse condivise su un altro dispositivo, permettendo di scambiare dati e file in modo sicuro e criptato.

Meshnet è utilissima in ambito familiare o per lavorare su progetti condivisi dove lo scambio di file è all’ordine del giorno. Il gaming con NordVPN Meshnet sarà semplicissimo, difatti avendo tutti i dispositivi connessi saranno connessi alla stessa rete LAN virtuale, sarà possibile avviare sessioni di multiplayer private in tutta facilità.

Ottieni NordVPN in sconto del 59%

Meshnet può connettere fino a 10 dispositivi con lo stesso account NordVPN, e invitare fino a 50 dispositivi esterni. Ultimo aspetto degno di nota è l’instradamento del traffico. Con questa funzionalità, tutti i dispositivi connessi alla rete Meshnet possono condividere lo stesso indirizzo IP pubblico.

Meshnet è accessibile a tutti i clienti NordVPN, e adesso c’è una grande promozione pazzesca. Potete ottenere NordVPN con il 59% di sconto sul piano biennale, oltre ad ulteriori 3 mesi extra di servizio gratuito. Inoltre, NordVPN offre un servizio clienti 24/7 per rispondere a tutte le tue domande su Meshnet e su tutte le altre funzionalità del servizio.

Ottieni NordVPN in sconto del 59%