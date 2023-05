Non si prospetta un bel periodo per OPPO in Europa per il settore smartphone. Nelle ultime settimane infatti abbiamo appresi diverse notizie che puntano a un addio, almeno parziale, dell’azienda cinese ai mercati europei.

Nelle ultime ore infatti lo store ufficiale di OPPO Germania è stato sostanzialmente chiuso. Scopriamo insieme tutti gli ultimi dettagli.

Oppo sta per dire addio alla Germania

Lo store ufficiale di OPPO Germania riporta solo una breve menzione al fatto che nessun dispositivo attualmente è in vendita, ma che coloro che hanno acquistato un modello di OPPO in Germania continueranno a ricevere supporto tecnico e aggiornamenti software.

OPPO non ha rilasciato dichiarazioni specifiche in merito alla novità appena notata online. Di certo, non è confortante per chi spera in un futuro di OPPO nei mercati europei. Questa notizia infatti si aggiunge alle recenti voci di un addio di OPPO al mercato francese e alla chiusura della divisione di OPPO che si occupava dello sviluppo di processori.

È importante però specificare che per quanto riguarda l’Italia al momento non ci sono novità. Lo store italiano di OPPO rimane infatti attivo con diversi prodotti in vendita. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni o settimane. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire se in Italia OPPO rimarrà o meno.