Nei progetti del noto produttore cinese Oppo c’è la nuova serie di smartphone di fascia media Oppo Reno. Uno di questi modelli sarà il nuovo Oppo Reno 10 Pro+. Questo device stupirà dal punto di vista prestazionale. Secondo quanto rivelato dal portale di benchmark Geekbench, infatti, sotto al cofano ci sarà il soc Snapdragon 8 Gen 1.

Oppo Reno 10 Pro+ sarà quasi un top di gamma secondo Geekbench

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone di fascia medio-alta di Oppo è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato, si tratta del prossimo Oppo Reno 10 Pro+ ed è stato registrato con il numero numero modello Oppo PHU110. Dal punto di vista prestazionale, sembra che ci troveremo di fronte ad uno smartphone quasi top di gamma.



I benchmark appena emersi in rete, infatti, ci hanno rivelato la presenza sotto al cofano del soc Snapdragon 8 Gen 1. Si tratta di un processore davvero potente ed è supportato da una GPU Adreno 730. La variante testata su Geekbench può contare su ben 16 GB di memoria RAM. Tuttavia, i rumors parlano anche di possibili tagli di memoria con 12 GB di RAM.

Il sistema operativo installato a bordo sarà poi Android 13 con interfaccia personalizzata da Oppo. Per quanto riguarda i punteggi, lo smartphone ha totalizzato 1271 punti in single core e 3930 punti in multi core. Ricordiamo che il nuovo device potrà vantare anche un comparto fotografico all’avanguardia. Dovrebbero infatti esserci tre fotocamere posteriori, di cui un sensore principale da 50 MP, un grandangolo da 8 MP e un teleobiettivo periscopico da 64 MP.