Android, MAGGIO di fuoco con 10 app a pagamento oggi gratis sul Play Store

L’ultimo periodo per quanto riguarda l’ambito Android è stato riservato ai nuovi aggiornamenti, ma oggi c’è di più. Coloro che hanno il robottino verde come sistema operativo, potranno accedere ad un’offerta straordinaria. Ci sono infatti più di 15 titoli disponibili in maniera praticamente gratuita pur essendo a pagamento. Si tratta come sempre di applicazioni e giochi all’interno del Play Store di Google.

Android supera la concorrenza proponendo dei titoli a pagamento in maniera gratuita tra giochi e applicazioni del Play Store

Grandi offerte direttamente nel Play Store di Google. Questo è ciò a cui il colosso ha abituato gli utenti Android, i quali ogni settimana sanno di poter beneficiare di un’offerta del genere. Secondo quanto riportato, ci sono ottime opportunità da prendere al volo.

Come potete notare la scaletta di titoli è abbastanza fornita, soprattutto per quanto riguarda i giochi. Ovviamente per procedere al download non dovrete fare altro che cliccare sul link e vedete sottolineati. Partirà così lo scaricamento direttamente dal Play Store. Ovviamente una volta scaricati i contenuti, resteranno vostri in maniera gratuita per sempre a patto che vi servirete sempre di quell’account Google con cui li avete presi gratis.