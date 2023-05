SKY, la competizione con l'elenco delle altre piattaforme non è indifferente

sponsor

Maggio 2023 è un mese ricco per la programmazione Sky, con nuove stagioni di serie TV, documentari e film in anteprima grazie al Festival di Cannes. Tra le serie TV, spiccano le seconde stagioni di Perry Mason e della produzione italiana A casa tutti bene. I documentari saranno distribuiti su Sky Arte, Sky Documentaries e Sky Nature. Il cinema avrà un ruolo importante grazie alle uscite in première e alle collezioni speciali legate al Festival di Cannes. Insomma, ne vedremo delle belle!

SKY: i nuovi arrivi del mese di Maggio

Come dicevamo, tra le serie TV in arrivo ci sono Perry Mason (stagione 2), A casa tutti bene (stagione 2), Mr Selfridge – Il negozio dei sogni (stagione 3), Chicago Fire, PD, MED e Law & Order Special Victims Unit (stagione 24, seconda parte).

I documentari di maggio 2023 su Sky Arte includono Woodstock ’69 – La storia del festival, Leonardo da Vinci – Il genio rinascimentale, The Square – Spazio alla cultura (stagione 3), Mi chiamo Altan e faccio vignette e molti altri. Su Sky Documentaries, i titoli di maggio 2023 includono The Anarchists – Anarchia ad Acapulco, Newspaperman: The Life and Times of Ben Bradlee, Breslin and Hamill: Deadline Artists, Principe Carlo – Il nuovo re e altri ancora. Su Sky Nature, i titoli di maggio 2023 includono All That Breathes – Fino all’ultimo respiro, Cuccioli selvaggi (stagione 2) e Nuova Zelanda selvaggia.

I film in prima visione di maggio 2023 su Sky includono invece Il principe di Roma, Masquerade – Ladri d’amore, Confess, Fletch, Umma, The Forgiven e molti altri. Insomma, gli appassionati di cinema, serie TV e cultura troveranno sicuramente qualcosa di interessante tra le numerose proposte del mese su Sky e in streaming su NOW.