Passa ora a Iliad con queste strepitose offerte

Siamo da poco entrati nel mese di maggio 2023 e il noto operatore telefonico francese Iliad continua anche adesso a proporre numerose offerte di rete mobile. In particolare, si tratta di offerte piuttosto convenienti e sono rivolte principalmente a tutti i nuovi utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici.

Iliad, continuano anche a maggio numerose offerte mobile

Anche per questo nuovo mese il noto operatore telefonico francese ha deciso di rendere disponibili svariate offerte di rete mobile super interessanti. Ce n’è davvero per tutti i gusti. Per tutti coloro che non vogliono spendere una fortuna e che non navigano spesso in internet, c’è disponibile l’offerta mobile Iliad Voce. Quest’ultima ha un costo di 4,99 euro al mese ed include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri e 40 MB di traffico dati per navigare comunque con connettività 4G e 4G+.

Per chi ha invece la necessità di navigare molto, sono disponibili due offerte super, ovvero Iliad Giga 100 e Iliad Giga 150. Entrambe le offerte includono come sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. La prima, però, offre poi 100 GB di traffico dati validi sempre per navigare con connettività 4G e 4G+. La seconda offerta, invece, include addirittura 150 GB di traffico dati e in questo caso sono validi per navigare anche con la nuova rete di quinta generazione.

Per chi invece ha bisogno di un’offerta solo dati, c’è disponibile Iliad Dati 300. Quest’ultima ha un costo di 13,99 euro ed include ben 300 GB di traffico dati con connettività 4G e 4G+.