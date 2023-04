MediaWorld è assurda, lista segreta di smartphone all’80% di sconto

Una serie di smartphone risulta essere fortemente scontata da MediaWorld, arrivano i nuovi prezzi bassi che tutti gli utenti devono saper cogliere al volo, nell’ottica comunque di riuscire a spendere poco, ed allo stesso tempo riuscire a mettere le mani sui prodotti di qualità maggiore.

Il risparmio è assolutamente di casa da MediaWorld, con la nuova campagna promozionale tutti i consumatori sono effettivamente liberi di accedere ai prezzi bassi recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, oppure anche affidandosi al sito ufficiale, in questo modo la merce potrà essere ricevuta presso la propria abitazione, in alcune occasioni senza costi aggiuntivi.

Premete qui per collegarvi subito al canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, dove potrete accedere alle offerte Amazon e tutti i nuovi coupon gratis distribuiti in esclusiva.

MediaWorld, le nuove offerte sono le migliori

Spendere poco da MediaWorld è finalmente possibile, fino ai primi giorni di Maggio, grazie alla promozione Tecnologia a Tasso Zero, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una bellissima soluzione ricca di prezzi bassi e molto convenienti, con anche la possibilità di rateizzare il pagamento, senza dover versare interessi di alcun tipo.

In prima pagina incrociamo la prima ottima promozione, è difatti possibile aggiungere al proprio carrello il Samsung Galaxy S23, top di gamma di nuova generazione, spendendo solamente 849 euro. Volendo salire di livello, possiamo consigliare il Galaxy S23+, disponibile a 1049 euro, per finire con il top assoluto, il Galaxy S23 Ultra 5G, disponibile all’acquisto a 1449 euro.

Naturalmente da MediaWorld si trovano anche tanti altri smartphone in promozione, e per comodità li potete vedere al completo nel volantino sottostante.