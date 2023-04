Euronics chiude la porta in faccia a Unieuro, e le altre realtà del territorio nazionale, con la presentazione di un volantino veramente molto speciale, arricchito da prezzi economici e dal risparmio quasi assicurato, tra cui troviamo anche top di gamma e smartphone molto richiesti dalla community.

Gli utenti che oggi vogliono essere sicuri di spendere poco o niente da Euronics, devono comunque ricordare che gli acquisti sono effettuabili solamente recandosi personalmente in negozio, al momento attuale gli stessi prezzi non risultano essere per nulla attivi sul sito ufficiale dell’azienda.

I codici sconto Amazon vi aspettano gratis in esclusiva sul canale Telegram di TecnoAndroid, li potete scoprire collegandovi quanto prima a questo canale.

Euronics, le nuove offerte del volantino

Nei punti vendita Euronics Dimo è possibile approfittare della promozione Rottama Tutto, una soluzione disponibile per tutti fino al 10 maggio 2023, con ottime occasioni per spendere poco ed avere un libero accesso agli sconti migliori del momento. I prodotti in promozione sono davvero tantissimi e molto vari tra di loro, si parte dalla prima pagina con l’imperdibile promo applicata sull’Oppo Find X5 Lite, questi viene commercializzato al giusto prezzo, infatti può essere acquistato a soli 349 euro.

Sfogliando il volantino si possono scovare tante altre offerte imperdibili, come Apple iPhone 14 Plus a 999 euro, Galaxy S23 acquistabile a 899 euro, un buon Honor 70 a 449 euro, Galaxy S22 a 599 euro, per finire anche con il top assoluto, iPhone 14 Pro Max, il cui prezzo è di 1319 euro. Ogni altro sconto del volantino è disponibile nelle pagine che trovate in esclusiva qui sotto.