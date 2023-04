Iliad vuole avere assolutamente la meglio su tutte le altre realtà del nostro territorio, mettendo a disposizione degli utenti una campagna promozionale più unica che rara, con la quale riuscire a mettere le mani su bundle di ottima qualità, senza mai spendere cifre eccessive.

Accedere alla promozione è decisamente più semplice di quanto potreste mai immaginare, poiché al giorno d’oggi gli utenti possono richiederla, senza vincoli in merito alla portabilità o alla provenienza iniziale, recandosi personalmente in un qualsiasi negozio o sul sito ufficiale. I costi da sostenere sono ridotti, e come vi dicevamo non viene posto nemmeno un limite nella durata complessiva.

Ricordatevi del canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, troverete i codici sconto gratis e le nuove offerte in esclusiva, sono tutti disponibili a questo link.

Iliad, i prezzi più bassi sono disponibili oggi

La folle offerta di Iliad con alle spalle un bundle composto da 150 giga di traffico dati al mese, ed anche illimitati SMS e minuti, prende il nome di Giga 150, e può far letteralmente sognare ogni singolo consumatore sul territorio italiano. Il suo prezzo fisso è davvero ridottissimo, poiché bastano soli 9,99 euro al mese per riuscire a mettere le mani sui suddetti contenuti, con pagamento automatico tramite il credito residuo.

In fase iniziale viene richiesto il pagamento di soli 9,99 euro per l’attivazione, e sarà strettamente necessario aggiungere anche i primi 9,99 euro necessari per i 30 giorni successivi. Il 5G, come vi abbiamo indicato in passato, è incluso nell’offerta senza costi aggiuntivi; infine Iliad promette nessuna rimodulazione contrattuale, in altre parole il prezzo non cambierà nel futuro.