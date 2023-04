L’acquisto di un telefono è un investimento che richiede un’analisi approfondita, principalmente perché il più delle volte c’è una notevole quantità di denaro in gioco.

Sopratutto se si parla di smartphone o telefoni rari usati, dato che esistono alcuni modelli che possono valere migliaia di euro. Eccone alcuni:

Nokia 8110

Il Nokia 8110 potrebbe sembrare un telefono poco appariscente, ma è da poco diventato oggetto da collezione. Rilasciato nel 1996 dalla famosa azienda finlandese, era piuttosto unico per il suo tempo a causa del suo design. Grazie a una cover che scorreva per esporre il tastierino numerico e rispondere alle telefonate in arrivo, alla fine è stato soprannominato il “telefono a banana” a causa della sua leggera curvatura durante l’uso.

Se ne possiedi uno in buone condizioni e hai deciso di venderlo su eBay, potresti farci anche 500 euro per un modello nuovo di zecca, ovvero mai aperto.

Nokia 8800 Carbon Arte

Rilasciato nel 2008, il Nokia 8800 Carbon Arte aveva materiali premium come acciaio inossidabile, fibra di carbonio e titanio. Simile al meccanismo del Motorola Aura R1, l’azione di scorrimento era composta da cuscinetti a sfera che scoprivano il tastierino numerico. Naturalmente, questa versione specifica si distingue per la fibra di carbonio che utilizza.

Al giorno d’oggi, è un telefono raro da trovare, e ciò lo rende un oggetto da collezione che vale la pena vendere. Anche se la maggior parte dei modelli funzionanti del telefono può facilmente costare in media oltre i 700 euro, che è ancora una cifra molto rispettabile per un telefono rilasciato nel 2008, è possibile trovare facilmente modelli eccellenti con la confezione originale che costano oltre i 2000 euro, attraverso vari rivenditori.