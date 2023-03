Smartphone e telefoni RARI che valgono una fortuna, la lista folle

Non è più un mistero il fatto che i telefoni e gli smartphone del passato possano essere in un certo qual modo ritenuti davvero preziosi nonostante oggi ce ne siano tanti nuovi è molto più interessanti dal punto di vista delle loro caratteristiche. Quello che conta è infatti la grande rarità di alcuni dispositivi, i quali tengono intatto il loro buon nome negli anni.

Telefoni e smartphone che valgono tantissimo nonostante siano ormai parte del passato, ecco tre modelli da vendere subito

Quello che in primo luogo non stupisce neanche che oggi si parli di uno dei telefoni che molto probabilmente tante persone in Italia hanno nel proprio cassetto. Ovviamente il primo della lista è il celebre Nokia 3310, telefono che tutti conoscono visto che durante gli anni del boom dei dispositivi mobili è stato uno dei più acquistati in assoluto. Il suo design compatto e soprattutto molto resistente a fatto di questo telefono un vero e proprio mito. Sono infatti tantissime le immagini celebrative in rete, le quali talvolta scherzano anche in merito alla grande resistenza di questo dispositivo creato da Nokia. Molto probabilmente è ancora funzionante il suo stato di conservazione consente di venderlo a circa 300 €.

A seguire c’è un altro dispositivo di Nokia, ovvero il famosissimo Mobira Senator, il quale ha dimensioni nettamente superiori rispetto al telefono citato nel paragrafo precedente. In questo caso però il valore supera addirittura i 1000 € nel momento in cui dovesse essere in buono stato.

Per ultimo ma non meno importante il primo iPhone, quello presentato da Steve Jobs. Se tenuto in buono stato potrebbe valere anche 1000 €.