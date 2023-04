Motorola ha recentemente rilasciato il suo ultimo smartphone, il Motorola Edge 40 Pro. Questo incredibile dispositivo vanta prestazioni eccezionali e un design straordinario. Avendo avuto la possibilità di provarlo per qualche tempo, possiamo dire con certezza che supera tutte le nostre aspettative e va anche oltre!

Motorola Edge 40 Pro: design e materiali

Il design del Motorola Edge 40 Pro è senza dubbio uno dei suoi punti di forza. Il telefono presenta un design curvo “endless edge“ che lo rende incredibilmente comodo da tenere in mano. Con un rivestimento anti-impronta sulla parte anteriore e un vetro satinato antiriflesso sul retro, il telefono è tanto bello quanto comodo. Inoltre, è protetto dal vetro Corning® Gorilla® Glass Victus®, che lo rende resistente ai graffi e alle cadute. Il telefono è disponibile in un elegante colore nero, che lo rende ancora più attraente.

Prestazioni

Ma il Motorola Edge 40 Pro non è solo uno spettacolo da vedere: è anche un dispositivo potente. Il telefono è dotato di un processore Snapdragon® 8 Gen 2, che offre prestazioni più veloci rispetto al suo predecessore. Grazie a questo chipset, il dispositivo offre un’esperienza fluida nell’esecuzione delle applicazioni senza ritardi e un consumo energetico ridotto per ottimizzare la durata della batteria. Inoltre, il dispositivo è dotato di 256 GB di spazio di archiviazione, il che significa che c’è abbastanza spazio per foto, film, canzoni, app e giochi.

Motorola Edge 40 Pro ha un pezzo forte: la fotocamera

Il pezzo forte di questo smartphone è senza dubbio anche la fotocamera, grazie al triplo sistema di fotocamere ad alta risoluzione. La fotocamera principale da 50MP è dotata di OIS per foto senza vibrazioni e messa a fuoco istantanea a tutti i pixel per prestazioni più rapide e precise in qualsiasi condizione di luce. Il dispositivo dispone anche di una fotocamera ultra-wide da 50MP con Macro Vision e di una fotocamera per ritratti con teleobiettivo da 12MP. Inoltre, per i selfie, il dispositivo dispone di una fotocamera da 60MP che utilizza l’AI avanzata per ottimizzare elementi come il cielo, gli edifici, i paesaggi e le tonalità della pelle per una maggiore precisione dei colori e una foto più realistica.

































































Display

Ma non è solo la fotocamera a stupire. Il Motorola Edge 40 Pro è dotato di un display pOLED FHD+ da 6,67 pollici senza bordi, con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Ciò significa che scorrere le app e i contenuti senza interruzioni, giocare e passare da un’attività all’altra è un’esperienza davvero fluida. Il dispositivo supporta inoltre Dolby Atmos® e dispone di due grandi altoparlanti stereo, che lo rendono perfetto per la visione di film o l’ascolto di musica.

Autonomia e OS

La batteria è un’altra caratteristica importante. Il dispositivo è dotato di una batteria da 4600 mAh, che offre oltre 30 ore di autonomia con una singola carica. Inoltre, il dispositivo supporta la tecnologia di ricarica rapida a 145W, che consente di ottenere una batteria completamente carica in circa un’ora. Questo è un vantaggio significativo per gli utenti che utilizzano lo smartphone in modo intensivo durante il giorno e non vogliono doverlo ricaricare più volte al giorno.

Dotato di Android 12 aggiornato e personalizzato, offre una navigazione fluida e veloce, oltre a un’ampia gamma di funzioni personalizzate per migliorare l’esperienza dell’utente. Il dispositivo è inoltre dotato di un sensore di impronte digitali integrato nel display, che consente un accesso sicuro e rapido al telefono.

Motorola Edge 40 Pro: conclusioni

Questo smartphone è dotato di una serie di funzioni avanzate come l’audio stereo, la connettività 5G, la resistenza all’acqua e alla polvere IP68 e un design elegante e moderno. Nel complesso, è un telefono eccellente per gli utenti che cercano prestazioni elevate, un’esperienza utente personalizzata e una fotocamera di alta qualità. Con una serie di funzioni avanzate, un design elegante e un prezzo competitivo, il Motorola Edge 40 Pro è sicuramente un telefono da prendere in considerazione per chi cerca un dispositivo all’avanguardia.