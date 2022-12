L’anno scorso si è parlato parecchio del famoso iPhone caduto da un aereo e incredibilmente sopravvissuto senza danno alcuno. Chiunque abbia uno smartphone è consapevole che i display, in special modo quelli di nuova generazione, sono terribilmente fragili. Proprio per questo motivo, Corning ha presentato il nuovo Gorilla Glass Victus 2.

Questo strumento riuscirà a garantire una protezione mai vista prima per il vostro smartphone. Infatti, com’è possibile vedere dal video pubblicato su YouTube che trovate in basso, Corning sta pubblicizzando il vetro protettivo assicurando ai futuri utenti che consentirà ad ogni smartphone di rimanere integro ad ogni caduta sul cemento che sia da almeno un metro di altezza.

Gorilla Glass Victus 2: risultati eccezionali anche con il cemento

Ad alcuni il risultato potrebbe non impressionare un granché, ma forse perché non siete a conoscenza del fatto che il cemento è in assoluto uno dei materiali peggiori per il nostro smartphone. Infatti, una “banale” caduta su un pavimento, sul legno o su della plastica potrebbe non causare nessun danno anche con uno schermo tradizionale, ma sul cemento il display potrebbe “rimanerci secco”.

Il Gorilla Glass Victus 2 manterrà tutte le proprietà del suo predecessore del 2020, andando a sostenere anche 20 cadute di fila da un metro o una caduta dall’altezza del viso su superfici meno dure dell’asfalto. Tuttavia, Corning non ha pero spiegato cosa rende la seconda versione migliore della prima.

Quali sono i dispositivi che usufruiranno del nuovo Gorilla Glass Victus 2? In questo momento non c’è una risposta sicura, ma sembra quasi sicuro che nessuno degli smartphone in uscita prima di Natale implementeranno questa novità. Forse il primo potrebbe essere il Samsung Galaxy S23, il quale uscirà a febbraio 2023.