Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione di Google Fotocamera, la v. 8.8, con la quale è stato introdotto un importante miglioramento per una funzionalità su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: ci riferiamo a Night Sight.

Introdotta con la serie Google Pixel 7, questa funzionalità viene presentata da Google come una soluzione che è in grado di garantire agli utenti immagini in condizioni difficili di luce meno sfocate.

Google ha aggiornato l’applicazione fotocamera

Una volta effettuato l’aggiornamento di Google Fotocamera alla versione 8.8, gli utenti di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro aprendo l’applicazione e andando nella scheda Night Sight noteranno un cerchio nell’angolo in basso a destra: se si tocca, è possibile selezionare 2 secondi o Max, che arriva fino a 6 secondi (a seconda delle condizioni, l’incremento temporale potrebbe oscillare tra 2 e 6 secondi).

In sostanza, il team di Google consente agli utenti di decidere per Night Sight tra un funzionamento più veloce e un tempo di esposizione più lungo per una migliore qualità dell’immagine. Questa funzionalità è stata annunciata da Google come parte del Pixel Feature Drop di marzo o Android 13 QPR2.

La versione 8.8 di Google Fotocamera non è ancora stata rilasciata a livello globale ma può essere scaricata da APK Mirror. L’applicazione può anche essere scaricata dal Google Play Store. Che dire, non ci resta che aggiornare l’applicazione per scoprire con i nostri occhi le novità introdotte!.