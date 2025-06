Google Fotocamera

Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l’app Fotocamera dedicata agli smartphone della linea Pixel, nell’ambito del feature drop di giugno 2025. Tra le modifiche principali spicca l’eliminazione della funzione di condivisione rapida sui social, una delle caratteristiche pensate per agevolare la pubblicazione immediata degli scatti su app come Instagram, Facebook o X.

L’ultima versione dell’app Fotocamera per Pixel semplifica l’interfaccia e dice addio alla funzione di condivisione immediata

Con questa nuova versione, l’interfaccia della Fotocamera perde la scorciatoia situata nell’angolo in basso a destra, che fino a oggi consentiva agli utenti Pixel di aprire direttamente un’app social per condividere la foto appena scattata. Google ha deciso di eliminare questa opzione, forse per semplificare l’interfaccia o per motivi legati alla gestione delle app di terze parti.

Al suo posto, la zona inferiore dello schermo resta più pulita, focalizzandosi solo sulle funzioni fotografiche principali. Resta comunque possibile condividere le immagini manualmente, accedendo all’app Galleria o all’anteprima dello scatto.

La nuova versione punta a rendere l’esperienza d’uso più snella, soprattutto nei contesti in cui si desidera catturare rapidamente un’immagine senza essere distratti da opzioni collaterali. L’eliminazione della condivisione rapida si inserisce in una serie di piccoli aggiustamenti pensati per migliorare prestazioni, stabilità e usabilità dell’app.

Per ora non sono state introdotte nuove funzionalità legate alla fotografia computazionale o al video, ma Google continua a rifinire l’interfaccia anche in vista dei prossimi rilasci della serie Pixel.

La rimozione della scorciatoia ha ricevuto reazioni miste da parte degli utenti. Alcuni ne apprezzano la pulizia visiva e l’essenzialità, mentre altri ne lamentano la scomparsa, soprattutto chi era solito pubblicare rapidamente contenuti sui social. Per gli utenti più attivi su queste piattaforme, la modifica implica un passaggio in più per condividere i propri scatti.

Google non ha fornito spiegazioni ufficiali sulla scelta, ma è possibile che la decisione sia legata a considerazioni sulla privacy, a cambiamenti nelle API dei social media o semplicemente a un’ottimizzazione generale dell’app.

Il nuovo aggiornamento è in fase di distribuzione graduale via Play Store per tutti i modelli Pixel compatibili. Non richiede interventi da parte dell’utente e si installa automaticamente se gli aggiornamenti automatici sono attivi.

Gli utenti che desiderano verificare manualmente la presenza dell’aggiornamento possono farlo dall’app Google Play Store, cercando la voce “Google Fotocamera” e selezionando “Aggiorna” se disponibile.