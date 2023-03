Resident Evil 4, il remake vuole sorprendere gli appassionati

Il remake di Resident Evil 4 potrebbe sorprendere i giocatori e lasciarli quantomeno perplessi. A lanciare questa notizia bomba ci ha pensato Yokiashi Hirobayashi, il produttore del titolo, che ha sostenuto come il gioco potrebbe “tradirebbe le aspettative“.

Come rivelato durante un’intervista con Play Magazine, Yokiashi Hirobayashi non ha utilizzato queste parole a cuor leggero. Infatti, il produttore del remake di Resident Evil 4 ha confermato che gli sviluppatori hanno lavorato con un obiettivo preciso.

La volontà era quello di bilanciare la fedeltà al gioco originale e realizzare qualcosa di eccitante per i vecchi e i nuovi fan. Infatti, come affermato dallo sviluppatore: “Vogliamo che il gioco sia contemporaneamente fresco e familiare. Il nostro obiettivo è quello di ‘tradire’ le tue aspettative nel modo migliore possibile, rispettando ovviamente l’atmosfera del gioco originale“.

Il team di Capcom ha voluto modificare parte del remake di Resident Evil 4 per tradire le aspettative dei fan e renderlo un prodotto fedele ma diverso dall’originale

Trovare il giusto compromesso tra queste due anime non è stato facile. Infatti, sin dalle prime immagini e dai primi trailer si nota come il remake di Resident Evil 4 non segue fedelmente la strada tracciata dal capostipite.

Il gioco abbandona alcuni elementi di design chiave del gioco originale per creare una formula più moderna che rispecchi le necessità di gameplay odierne. Tuttavia, queste modifiche non sono fini a se stesse ma sono state apportate per mantenere lo spirito del gioco originale.

Come affermato da Hirobayashi: “I controlli sono simili a quelli dei recenti remake di Resident Evil 2 e 3, oltre ai quali abbiamo lavorato per riprodurre la sensazione dell’originale assemblando elementi come il design dei livelli e il comportamento dei nemici da zero. Ci sono voluti molti tentativi ed errori per trovare il giusto equilibrio, come nel caso del gioco originale“.

Inoltre, anche le sezioni basate su Leon e Ashley sono state rielaborate per renderle più accattivanti. In questo modo, sostiene il produttore, è possibile creare un rapporto più credibile tra i due, introducendo anche una tipologia di sfida diversa per rendere Ashley un personaggio autonomo più convincente. Non resta che attendere il 24 marzo per scoprire quanto il remake di Resident Evil 4 differirà dall’originale e se questi cambiamenti renderanno il gioco migliore.