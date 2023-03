Resident Evil 4 Remake, iniziate a fare spazio sulla console perché servirà tanto spazio

Il 24 marzo sarà il giorno dedicato al debutto di Resident Evil 4 Remake. Il titolo sviluppato da Capcom permetterà ai giocatori di interpretare nuovamente Leon impegnato nella missione di salvataggio della figlia del Presidente. Ancora una volta, l’agente segreto dovrà fare i conti con i non-morti e gli abomini causati dal Virus T.

Gli utenti che vorranno giocare al titolo però devono prepararsi al meglio. Infatti, un insider ha appena svelato qual è lo spazio necessario per poter effettuare il pre-caricamento del gioco.

Su console Xbox Serie X e S saranno necessari 67.18GB di spazio libero da dedicare esclusivamente a Resident Evil 4 Remake. Al momento non è chiaro qual è la dimensioni del gioco su console PlayStation 5 e PS4, ma la dimensione non dovrebbe variare poi tanto.

Resident Evil 4 Remake peserà quasi 70GB su console, più del doppio del gioco più pesante realizzato da Capcom appartenente alla saga

I quasi 70GB di spazio necessari per il gioco sono un record per la serie, soprattutto considerando i precedenti capitoli. Tenendo in considerazione lo spazio richiesto dallo store di Microsoft, Resident Evil Village (Gold Edition) richiede circa 30 GB, Resident Evil 7: Biohazard (sempre Gold Edition) circa 24 GB, Resident Evil 2 Remake poco più di 23 GB, infine, Resident Evil 3 Remake poco meno di 29 GB.

Considerando che Resident Evil 4 Remake richiede più del doppio dello spazio rispetto al gioco più pesante di Capcom, potrebbe venire da chiedersi il motivo. Secondo i produttori, il titolo avrà una durata più lunga rispetto a tutti gli altri giochi precedentemente indicati.

Solo la storia impegnerà i giocatori per circa 16 ore, che diventano oltre 31 ore includendo la raccolta di tutti i collezionabili. Gli altri capitoli della serie, invece, hanno una durata di poco superiore alle 10 ore.