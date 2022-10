SwitchBot è un brand che ha fatto dell’automazione domotica il proprio obiettivo. Tuttavia, a differenza di tutti gli altri produttori che introducono nuovi device per sostituire i precedenti, SwitchBot vuole meccanizzare quanto già presente in casa.

Ecco quindi che piuttosto che comprare nuove prese, interruttori, o controlli smart, sarà sufficiente acquistare uno dei device della linea Home Automation per cambiare vita. La nuova invenzione del produttore è il sistema di controllo remoto per le tende alla veneziana.

Attraverso un controller a batteria da installare sulle tende già presenti in casa, sarà possibile controllare l’apertura e la chiusura in maniera smart. Attraverso il proprio smartphone o i comandi vocali, la tenda potrà essere aperta o chiusa per donare luce alla stanza. Per aumentare la durata della batteria, ogni controller è dotato di un pannello solare che andrà a ricaricare la batteria durante la giornata.

Con SwitchBot è possibile rendere smart ogni casa senza dover sostituire alcun elemento, anche le tende alla veneziana

Il progetto è stato appena lanciato su Kickstarter per gli utenti di tutto il mondo. Tutti coloro che effettueranno una donazione potranno ricevere il nuovo device di SwitchBot prima di Natale.

Attraverso l’App SwitchBot sarà possibile programmare il funzionamento del sistema e personalizzarlo sulla base delle proprie esigenze. Si possono impostare gli orari di apertura e chiusura, abilitare la modalità Alba e Tramonto o sfruttare il sensore di luminosità integrato. Il device inoltre si integra nell’ecosistema del produttore e potrà essere utilizzato con il Remote, con Hub Mini e con i Tag NFC. Non manca la compatibilità con Alexa, Google Home e Siri.

Il vantaggio della soluzione creata da SwitchBot è quello che il meccanismo smart non va a sostituire totalmente quello tradizionale a mano. Gli utenti potranno ancora controllare manualmente le veneziane in caso di necessità. Inoltre, ogni cambiamento sarà registrato sull’App per evitare problemi successivi.