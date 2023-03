OnePlus Nord CE 3, ecco le presunte specifiche

Si torna a parlare di uno dei prossimi smartphone del noto colosso cinese OnePlus. Nel corso delle ultime ore sono infatti emersi nuovi dettagli tecnici riguardanti il prossimo medio di gamma OnePlus Nord CE 3. Questi ultimi si discostano leggermente da quanto era emerso finora.

OnePlus Nord CE 3, emergono nuovi dettagli sulle presunte specifiche

In queste ultime settimane erano già emerse alcune indiscrezioni riguardanti il prossimo smartphone di fascia media di casa OnePlus, ovvero il prossimo OnePlus Nord CE 3. Tuttavia, nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che vanno però a scontrarsi con quanto era emerso fino ad oggi.

Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, il nuovo mid-range di OnePlus sarà caratterizzato da un display con tecnologia SuperAMOLED e non più IPS LCD. Si tratterà di un pannello con una diagonale da 6.72 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Per quanto riguarda le prestazioni, sembra poi che troveremo a bordo il soc Snapdragon 782G e non più il soc Snapdragon 695. In ogni caso, i tagli di memoria disponibili includeranno 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno. I rumors parlano anche di un diverso comparto fotografico. In particolare, sembra che il nuovo OnePlus Nord CE 3 sarà caratterizzato da una tripla fotocamera posteriore con un sensore fotografico da 50 MP (Sony IMX890), un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Ricordiamo comunque che il debutto ufficiale è previsto per il 7 marzo, quindi molto presto avremo tutte le conferme.