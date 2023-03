Apple iPhone 15, la rivelazione che tutti stavamo aspettando

Gli Apple iPhone 15 sono ancora lontani, è bene sapere che prima di Settembre 2023 non vedranno effettivamente la luce, ma già oggi si rincorrono le notizie e le indiscrezioni riguardanti le possibili specifiche tecniche o funzionalità nascoste all’interno di uno degli smartphone più apprezzati e richiesti al mondo.

La più grande novità della generazione corrente, iPhone 14, è l’aggiunta delle Dynamic Island, niente più che un artificio software studiato sapientemente dagli sviluppatori e ingegneri dell’azienda di Cupertino, pensato per rendere il notch più vivo, e non solo un mero aspetto estetico, o altresì lo spazio in cui posizionare camera e sensore 3D.

Apple iPhone 15, quale è la novità?

Come ben saprete, la suddetta Dynamic Island è oggi disponibile solo per i modelli più costosi e performanti di iPhone, quindi su iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, ma secondo le ultime indiscrezioni, trapelate da un famoso leaker su Twitter, il modello del futuro integrerà su tutte le varianti la Dynamic Island.

Avete capito bene, anche il più classico iPhone 15 potrà fare affidamento sullo stesso artificio software, offrendo così ad ogni utente che acquisterà il dispositivo la stessa identica esperienza. Il tutto è stato dedotto da una serie di vetri protettivi realizzati appunto per gli iPhone 15, nell’immagine inserita potete notare i componenti per iPhone 15, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, tutti con il piccolo foro per la fotocamera, affiancato appunto dallo spazio della Dynamic Island.