iPhone 15, tutti i modelli avranno la Dynamic Island

Continuano ad emergere in rete numerosi rumors e indiscrezioni riguardanti la prossima serie di smartphone top di gamma del colosso americano Apple, ovvero i nuovi iPhone 15. In particolare, stando a quanto è emerso in queste ore, tutti i modelli della prossima serie avranno la Dynamic Island.

Nel corso delle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli tecnici riguardanti la prossima serie di smartphone del colosso americano Apple. In particolare, si tratta dei prossimi iPhone 15. Secondo le ultime indiscrezioni, tutti i modelli di questa nuova serie potranno contare sulla nuova Dynamic Island.

Goôd morning! Here’s is the real life video of the front glass panel of the iPhone 15 series, i was able to confirm its authenticity with my source. It’s real! pic.twitter.com/5BkI0OFgz9 — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 5, 2023

A rivelarlo, in particolare, è stato il leaker ShrimpApplePro. Quest’ultimo ha infatti pubblicato sul proprio profilo Twitter un video in cui è possibile vedere i vetri protettivi di tutti i nuovi modelli. Nel video in questione sono raffigurati i vetri dei modelli iPhone 15, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Sembrerebbe mancare all’appello in questo video il vetro protettivo di iPhone 15 Plus, ma immaginiamo che anche questo modello potrà contare sulla Dynamic Island.

A quanto pare, quindi, sembra che l’azienda sia ormai pronta ad introdurre questa nuova funzionalità su tutti i prossimi modelli, compresi quelli base. I modelli presentati quest’anno, invece, non dispongono tutti della Dynamic Island, ma soltanto quelli più prestanti, ovvero iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Dal video possiamo però notare come il modello base iPhone 15 avrà comunque delle cornici leggermente più pronunciate rispetto ai agli altri modelli, come ad esempio iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.