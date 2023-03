Tesla, fondata nel 2003 da Elon Musk, è diventata un’azienda che ha rivoluzionato il mondo dell’automobile e dell’energia. La sua missione è quella di accelerare la transizione del mondo verso un sistema energetico sostenibile, fornendo soluzioni innovative e di alta qualità per la mobilità e l’energia.

Ogni anno Elon Musk tiene numerosi eventi per aggiornare il pubblico sulle novità dei suoi marchi e il suo Tesla Investor Day di quest’anno si è tenuto il 1 marzo 2023.

Durante l’evento sono stati affrontati diversi temi come la versione beta di Cybertruck, la costruzione della Gigafactory in Messico, dei nuovi piani di ricarica e l’introduzione di nuovi motori elettrici.

Tra tutte queste interessanti novità spunta anche un pezzettino d’Italia.

Un pezzo d’Italia al Tesla Investor Day 2023

Ebbene, un incrocio di una strada italiana è finito su una slide utilizzata all’evento per spiegare il funzionamento della guida autonoma.

Come sappiamo Tesla è in continuo aggiornamento per migliorare tutti i suoi prodotti e per farlo effettua una miriade di test su strada in tutto il mondo. In particolare l’azienda sta lavorando molto sulla Guida Autonoma e sul suo software Autopilot.

Nella slide si può osservare un incrocio segnalato da un cartello di stop e sulla destra una macchina parcheggiata che in teoria non dovrebbe essere collocata in quel luogo. Tesla ha voluto utilizzare quest’immagine per spiegare come Autopilot, grazie all’intelligenza artificiale, sia in grado di stabilire che l’auto non è in movimento, ma ferma e non presenta nessun pericolo per il proseguimento della guida. Tutto per migliorare la sicurezza delle strade e dimostrare che il software sia perfettamente in grado di leggere e comprendere le diverse scene che si trova davanti.