MediaWorld non vuole porsi alcun limite, per questo motivo ha messo a disposizione degli utenti una delle migliori campagne promozionali del periodo, con la possibilità di accedervi liberamente tramite il sito ufficiale dell’azienda, ed anche il negozio fisico sparso per il territorio.

Le differenze tra le due location sono pressoché minime, poiché i prezzi sono esattamente gli stessi, l’unica realtà riguarda la possibilità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, che dovranno essere aggiunte rispetto alla cifra finale di listino (ma solo in alcuni casi).

MediaWorld, tantissimi prezzi bassi disponibili in esclusiva

Tantissimi sconti ricoprono l’ultimo volantino di casa Mediaworld, gli utenti si ritrovano a poter effettivamente accedere ad una campagna promozionale quasi unica nel proprio genere, ed allo stesso tempo avere libertà d’accesso a prodotti sempre più recenti.

I top di gamma dell’ultimo periodo sono tutti raccolti all’interno del volantino, infatti è possibile acquistare Xiaomi 13 e 13 Pro, rispettivamente ai prezzi 999 e 1399 euro, senza dimenticarsi del nuovissimo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G a 1659 euro, oppure anche un Galaxy S22, il cui prezzo finale è di 749 euro.

Nel mezzo si trovano tantissime alternative di gusto e di qualità generale, con la possibilità ad esempio di acquistare Galaxy A13, Galaxy A53, Redmi Note 11, Redmi 10C, Redmi 9C, Redmi A1 ed altri prodotti i cui prezzi non vanno oltre i 300 euro di spesa effettivi. La campagna promozionale, come anticipato del resto, risulta essere disponibile per un periodo di tempo estremamente limitato.