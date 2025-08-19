Xiaomi: questi 8 smartphone abbandonati definitivamente

Come molti di voi sapranno tutte le società che producono smartphone nel corso degli anni supportano i loro dispositivi con aggiornamenti software costanti ma fino ad un certo punto, i produttori infatti dopo un totale di anni decidono di abbandonare il supporto software per dedicarsi agli smartphone più recenti, nonostante in questi ultimi tempi i produttori stiano facendo uno sforzo in più per garantire un supporto più lungo alla fine il momento di abbandonare i device arriva per tutti, oggi è il turno di Xiaomi che molto presto interromperà il supporto per otto dei suoi smartphone dei vari brand in suo possesso, da quello principaleo Xiaomi includendo anche Redmi e Poc.

Questi smartphone dicono addio al supporto

Questo mese otto dispositivi Xiaomi terminano ufficialmente il proprio ciclo di aggiornamenti software, d’ora in avanti su questi modelli non saranno più distribuiti nuovi firmware a meno di eccezioni dovute a problemi gravi scoperti in itinere, i deva sconvolti sono i seguenti modelli:

Redmi A1 e A1+

Poco C50

Xiaomi 11 T e 11 T pro

Xiaomi 11 lite 5G NE

Poco M5

Redmi 11 Prime 4G

Per quanto riguarda i primi tre dispositivi, il punto di non ritorno è fissato per il 23 settembre 2025, questi modelli eseguono infatti Android 12 e non stanno ricevendo aggiornamenti già da un po’, di conseguenza da questo momento fino a quella data potrebbe arrivare un ultimo update finale ma vista l’attenzione ricevuta negli ultimi tempi ci sembra molto improbabile.

Anche i dispositivi di fascia leggermente più alta hanno come data finale il 23 settembre 2025 e concluderanno il loro percorso con a bordo Android 14, tali modelli hanno ricevuto regolari aggiornamenti durante i tre anni di supporto, ricevendo in ultimo gli update di sicurezza con alcune nuove funzionalità.

Se siete in possesso di uno di questi smartphone, potete iniziare a valutare l’acquisto di un nuovo modello in modo da garantirvi gli aggiornamenti di sicurezza più recenti, sebbene non sia necessario buttarli via dal momento che comunque i dispositivi resteranno funzionanti al 100% senza dare problemi da questo punto di vista.