Lenovo, il produttore di laptop di fama mondiale, ha annunciato oggi che i suoi laptop da gaming di nuova generazione appartenenti alla famiglia Legion. Il primo device ad essere stato presentato è il Geek Pro G5000.

Si tratta di un device caratterizzato da un hardware di assoluto livello, tra cui spicca certamente la GPU NVIDIA appartenente alla famiglia RTX 40 e un prezzo accessibile. Il debutto è previsto inizialmente per il mercato cinese ed in seguito per il resto del mondo.

L’elemento caratteristico del Lenovo Legion Geek Pro G5000 è sicuramente la scheda video. Il laptop da gamgin può vantare la GPU Nvidia GeForce RTX 4050 per laptop, con un massimo TDP di 95W.

Lenovo ha anche condiviso alcuni benchmark delle prestazioni, ovvero i benchmark 3DMark Time Spy. La RTX 4050 in esecuzione sul Legion riesce ad esprimere una potenza considerevole anche senza raggiungere il massimo assorbimento di potenza. In particolare, a 45W, la GPU produce più del 50% delle prestazioni massime. Questi valori confermano la grande efficienza energetica della soluzione creata da NVIDIA.

La GPU, inoltre, è in grado di esprimere il massimo delle prestazioni grazie ai 6GB di VRAM GDDR6 e all’ampio supporto. Infatti, sono supportati i codec di codifica video AV1, la tecnologia grafica DLSS 3.0 per ottimizzare le prestazioni con compiti importanti come i giochi.

Oltre alle sue prestazioni GPU, il Lenovo Legion Geek Pro G5000 ha anche un design accattivante. Come condiviso dal sito di notizie cinese ITHome, il laptop da gaming è disponibile nella colorazione nera opaca per la scocca unibody. L’ampia dotazione di porte lo rende estremamente versatile e possiamo trovare porte USB-A 3.1, USB-C Thunderbolt, una presa per cuffie da 3,5 mm e una porta HDMI.