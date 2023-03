Soltanto qualche settimana fa, l’operatore telefonico Iliad ha sbaragliato la concorrenza, proponendo una nuova offerta mobile a basso costo e con tanti giga per navigare. Si tratta in particolare dell’offerta mobile denominata Iliad Flash 130. Inizialmente, quest’ultima era destinata soltanto a tutti i nuovi clienti. Nel corso delle ultime ore, però, l’operatore ha deciso di proporre la sua attivazione anche ad alcuni clienti selezionati.

Iliad Flash 130, l’offerta è ora disponibile anche per alcuni già clienti

Iliad Flash 130 è una delle nuove offerte di rete mobile proposte in queste settimane dal noto operatore telefonico francese. Come già accennato, Iliad ha da poco deciso di renderla disponibile anche ad alcuni già clienti selezionati. In particolare, l’operatore sta inviando in queste ore un apposito SMS per avvisare i fortunati clienti di questa opportunità. Ecco qui di seguito l’SMS inviato in queste ore dall’operatore.

“CIAO DA ILIAD: Vuoi più giga per la tua offerta? Rispondi SI a questo messaggio e passa a FLASH 130 entro il 09/03/2023. Il cambio offerta è gratuito e sarà attivo dal prossimo rinnovo. FLASH 130 include minuti e SMS illimitati in Italia e in Europa, 130GB in Italia + 9GB in Europa, a 8,99 euro al Mese PER SEMPRE. Minuti e SMS a condizioni di uso lecito e corretto, esclusi i servizi premium. Ti ricordiamo che rispondendo SI, dichiari di aver preso visione e accettato i documenti contrattuali: m.iliad.it/Flash130-docs. Se non vuoi più ricevere queste comunicazioni, puoi revocare il consenso marketing da Area Personale. Informativa e diritti privacy: m.iliad.it/privacy”.

Ricordiamo che l’offerta Iliad Flash 130 include ogni mese ben 130 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri ad un costo di 8,99 euro al mese.